Bellísima como siempre, Liv Morgan causa un efecto indescriptible en sus fans. Y ella lo sabe muy bien. Por eso, aunque no es una persona muy dada a redes sociales, de vez en cuando nos regala una fotografía en donde se retrate totalmente su belleza. En este caso, a través de su cuenta oficial de Twitter, Morgan ha revelado a sus fans cómo se ve con su nuevo look.

► Liv Morgan con un nuevo look

Today, I am sugar plum 🍭🍬 pic.twitter.com/UrqD77pvYC — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) May 24, 2020

"Hoy soy una ciruela azucarada".

Las reacciones no se hicieron esperar. De los fans y de sus compañeros, como Zelina Vega:

Ok, so... The world needs more Sugar Plum! 🥵 pic.twitter.com/qCOx7flrUz — WWEPPorn™ (@WWEPPorn) May 24, 2020

Zelina with the reaction we can all live vicariously though. — The Legit Deadly (@TheLegitDeadly) May 25, 2020

— Oh, Dios mío.

— Zelina con la reacción que todos tuvimos.

Your beauty makes me wooooooo!!!

😍🙏🏻💕 pic.twitter.com/eDF8tudkXZ — ⚫️ 𝓛𝓘𝓥in' life to the fullest ⚫️ (@SebastianLIVit) May 24, 2020

Aquí otras fotos y vídeos que ha compartido Liv Morgan recientemente:

You mean we don't all just stand in the wind like this ? pic.twitter.com/vd7ySRZjvX — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) May 23, 2020

Aunque no se sabe qué quiso decir Liv con el mensaje de la foto, los fans le indicaron que querían que empezara a usar ese look, así fuera una peluca, pues el cabello más corto y el lápiz labial rojo brillante le quedan demasiado bien. Parece una espía rusa.

Tras el fracaso inesperado de la rivalidad entre Liv Morgan, Lana, Bobby Lashley y Rusev a causa de la salida de la televisión de este último por sus problemas contractuales con WWE que finalmente hizo que lo despidieran el 15 de abril, Morgan ha estado luchando pocas veces en Raw e incluso en Main Event. Su última lucha fue el 27 de abril ganándoel a su excompañera Ruby Riott en menos de 3 minutos.