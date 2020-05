La historia de WWE puede mirarse de muchas maneras, pero tanto The Undertaker como Shawn Michaels son partes inseparables de ella. A pesar de que no tenían la mejor de las relaciones cuando eran más jóvenes, cuando estaban buscando convertirse en lo que son actualmente, en lo que son desde hace muchos años, cada uno a su manera ha alcanzado la cima de la lucha libre. Aunque al mismo tiempo quizá ninguno ha sabido irse cuando debía.

► The Undertaker envidia a Shawn Michaels

En realidad, en el caso de HBK, esta afirmación no es cierta solo por una lucha. No debió haber vuelto en 2018 para combatir en Arabia Saudí después de haber tenido su último encuentro precisamente con El Enterrador por todo lo alto en WrestleMania 26. Todo el mundo comprende que fue un favor a Triple H pero... Por otro lado, Taker continúa en activo. Parece que el próximo será su último combate pero la verdad es que eso lleva años diciéndose.

Y en medio de todo esto, en el más reciente episodio lanzado del documental The Last Ride, Undertaker revela que tiene envidia de Michaels.

“Tengo mucha envidia de Shawn porque pudo alejarse y todo salió bien para él. ¿Me gustaría tener las cosas tan claras? Absolutamente, desearía que todo fuera así de claro para mí. Ya tenía esa claridad antes de entrar a su combate. Con suerte, cuando esté camino a la lucha que estoy buscando, de una manera u otra, tendré esa claridad. De acuerdo, eso es todo".

Es una lástima que estas dos leyendas no pudieran decir adiós a los encordados de la mejor forma, pero al mismo tiempo esos espectaculares combates que debieron haber sido el último existieron y fueron realmente disfrutables. Además, no son los únicos nombres legendarios que no se fueron cuando debieron. Pensemos en que Ric Flair todavía tuvo unos meses de acción en TNA después de su enorme enfrentamiento con Michaels en WrestleMania 24.