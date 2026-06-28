Forbidden Door 2026.

No podía cerrar de otra manera el evento. Will Ospreay jugándose la oportunidad de estelarizar ALL IN Wembley, en su casa. Un Ospreay más salvaje, con un cambio de actitud logrado por el entrenamiento intensivo con Jon Moxley y los Death Riders… Pero enfrente de él estaba el hombre más peligroso de AEW: Swerve Strickland, quien después de darle el paso libre a ‘Hangman’ Adam Page el año pasado, no estaba dispuesto a dejar que alguien más tomara su lugar en la cima.

Apenas empezaba la lucha, Swerve intentó House Call, mientras que Ospreay intentó Hidden Blade. Ninguno de los dos movimientos prosperó.

La contienda siguió escalando. Ospreay ejecutó un vuelo suicida. Poco después, Swerve logró un Flatliner. Luego logró un par de rompecuellos encadenados.

Swerve castigó con llaves el cuello de Ospreay, quien contestó con enziugiri. Luego una patada giratoria y un Phenomenal Forearm. Le repitió el mismo golpe en plena nuca.

Swerve bloqueó con patadas el Hidden Blade. De inmediato le puso quebradora. Poco después, intercambio de codazos. Ospreay intentó Styles Clash; Swerve lo evitó, y en menos de un segundo aplicó powerslam. Ospreay bajó del ring mientras Swerve quitaba la protección a un tensor.

Swerve fue Ospreay, pero éste lo atrapó con martillo al brazo y lo azotó en el poste. Luego le aplicó palanca de Markus, un pisotón sobre la espalda y palanca cruzada, pero estando bajo del ring, no contaba para rendición. Molesto, Prince Nada le arrojó su café a Ospreay. Swerve aprovechó para azotar a Ospreay con powerbomb en la ceja del ring

Swerve ejecutó una catapulta para castigar el cuello de Ospreay con el tensor expuesto.

Ospreay estaba sangrando. Swerve siguió golpeándolo en la cabeza. Le aplicó también súplex vertical levantándolo en seco.

En una embestida de Swerve, Ospreay lo capturó con Spanish Flay a quemarropa… Swerve intentó súplex. Ospreay se lo volteó y le aplicó Stunner, y de inmediato un Styles Clash.

Ospreay se lanzó con Hidden Blade, pero Swerve resistió el golpe y le plantó una bofetada.

Swerve subió a la cuerda superior. Ospreay intentó superplex… Swerve le iba a aplicar powerbomb desde las alturas; Ospreay se lo llevó en Frankensteiner.

Ospreay atacó con una serie de patadas. Swerve evitó un lance de Ospreay aplicándole el Dead Eye.

Ospreay esquivó un Swerve Stomp en la ceja. Luego lo cargó, azotándole la cabeza en la escalera metálica. Swerve comenzó a sangrar profusamente.

Ospreay preparó la silla de comentaristas en inglés. Prince Nana distrajo a Ospreay, lo cual fue aprovechado por Swerve para conectar el House Call.

Swerve intentó Cop Killa en la mesa. Ospreay la bloqueó y logró un Styles Clash sobre la mesa.

Swerve subió al ring cuando la cuenta iba en nueve. Ospreay lo recibió con patadas en cascada sobre la cabeza.

Tras una serie de patadas, el réferi Paul Turner decidió llevar a cabo una cuenta de protección de diez segundos…. Swerve se iba levantando y Ospreay lo guillotinó con Hidden Blade… ¡Sólo dos segundos!

Ospreay levantó a Swerve en bombero en lo alto de las sogas. Swerve derribó a Ospreay a base de golpes y le conectó Swerve Stomp en plena espalda.

Tras un intercambio de ranas, Swerve conectó House Call. Ospreay rompió en la primera palmada… Luego ambos chocaron con lariats y quedaron inertes mientras los fans coreaban ‘¡A-E-W!’

Ambos se pusieron de pie. El cántico era de ‘Fight Forever!’… Ambos se fueron a extremos opuestos del ring y corrieron… El duelo lo ganó Ospreay con Hidden Blade… De inmediato el Storm Breaker… Swerverompió la cuenta.

Swerve fauleó a Ospreay aprovechando que el réferi se volteó. Luego aplicó el Cop Killa… Ospreay rompió la cuenta.

Swerve conectó Hidden Blade, luego aplicó Big Pressure… Ospreay rompió la cuenta.

Los Death Riders aparecieron, rodeando el ring para lanzar gritos de apoyo a Ospreay.

Ospreay parecía no responder… Swerve le conectó un House Call… Los Death Riders gritaron más fuerte… Ospreay se lanzó con Hidden Blade…. ¡Y luego fue por el Buckshot Lariat! ¡Sólo dos segundos!

Ospreay luego aplicó Paradigm Shift seguido de Death Raider… Y finalmente, el Tiger Driver ’91, poniendo punto final a una lucha tan perfecta como dramática..