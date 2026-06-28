FORBIDDEN DOOR 2026 .— En la final del torneo de la Fundación Owen Hart, en su rama varonil, Will Ospreay enfrentará a Swerve Strickland jugándose más que la copa, pues el ganador obtendrá también una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW en All In: Wembley. La rivalidad tiene un peso enorme: ambos protagonizaron una de las mejores luchas del Forbidden Door en 2024 y repitieron en un empate a treinta minutos en el Summer Blockbuster de 2025, así que este es el tercer capítulo de una trilogía que nadie pedía cerrar pero que todos quieren ver. Ospreay llega a la final tras superar a Samoa Joe y Mark Davis, mientras que Swerve dejó en el camino a Bandido y Brody King. La gran diferencia respecto a sus duelos anteriores es el cambio de Strickland: su nueva faceta ruda, más fría y calculadora, le da al combate la dinámica técnico-rudo que antes no tenía. Para el inglés, ganar significa encabezar un evento estelar en su país; para Swerve, impedírselo y volver a reclamar el oro máximo de la empresa. ¿Será Wembley nuevamente la casa de Swerve, o Ospreay llegará a Londres con el boleto en la mano? La acción de AEW, CMLL, NJPW y STARDOM se emite desde el SAP Center, en San José, California.
- AEW DYNAMITE 17 de junio 2026 | Hazuki vs. Mercedes Moné.
- AEW COLLISION 20 de junio 2026 | Athena vs. Maya World.
- AEW DYNAMITE 24 de junio 2026 | Death Riders vs. Místico y Brodido.
- AEW COLLISION 27 de junio 2026 | Persephone vs. Billie Starks.
El cartel completo de Forbidden Door 2026 es:
- TORNEO OWEN HART, FINAL VARONIL: Will Ospreay vs. Swerve Strickland.
- TORNEO OWEN HART, FINAL FEMENIL: Mercedes Moné vs. Maya World.
- LUCHA EN JAULA: Mark Briscoe, Orange Cassidy, Roderick Strong, Kyle O’Reilly, Konosuke Takeshita y Darby Allin vs. MJF, Kevin Knight, Kyle Fletcher, Jake Doyle, Kazuchika Okada y Andrade el Ídolo.
- CAMPEONATO GLOBAL IWGP: Shota Umino (c) vs. PAC.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Starlight Kid.
- Kenny Omega vs. Zack Sabre Jr.
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Bandido.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Cope and Cage (Adam Copeland y Christian Cage) (c) vs. The Dogs (David Finlay y Clark Connors).
- The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Sky Team (Místico y Máscara Dorada) vs. Unbound Co. (Shingo Takagi y Titán).
THE BUY IN:
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) vs. Thunder Rosa y Olimpia.
- LUCHA CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Skye Blue vs. Maika.
Forbidden Door 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
► THE BUY IN
1- Drilla Moloney venció a Daniel García ★★★½
2- Maika venció a Skye Blue ★★★
3- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) retuvieron ante Thunder Rosa y Olympia ★★★½
Después de un espectacular Buy In, el cartel principal comenzó fuerte con la lucha de tres esquinas en la que se enfrentaron una dupla de AEW, una del CMLL y una de NJPW.
Los fans estuvieron felices de ver a Místico y Máscara Dorada, pues tuvieron una gran recepción. El príncipe de plata y oro tuvo un buen intercambio con Titán. Poco después, los hermanos Jackson metieron sus castigos combinados para poner en aprietos a Máscara Dorada.
Shingo Takagi cambió el ritmo al quedar frente a Dorada. Místico echó del ring tanto a Takagi como a Titán. Los Jackson volvieron a atacar en equipo. Titán les aplicó doble corbata y subió a las cuerdas para un vuelo suicida, pero Dorada lo arrojó con Frankensteiner sobre Takagi y los Bucks.
Matt Jackson, de regreso en el encordado, bloqueó un tornillo de Dorada y le aplicó Northern Lights Suplex. Le hizo lo mismo a Titán, pero no a Takagi, quien le aplicó DDT.
Matt se recuperó, llevándose con Sliced Bread a Titán y poniéndole DDT a Takagi. Místico entró en plancha sobre los Buck, arrojándolos hacia las cuerdas, donde los mexicanos aplicaron doble 619.
Místico voló sobre todo mundo. Dorada hizo lo propio con un Shooting Star Press suicida.
Comenzó la lluvia de superkicks mientras los fans enloquecían. Takagi se llevó cuatro, por parte de los Bucks y el Sky Team.
Los Canadian Destroyers también hicieron acto de presencia.
La acción subió de tono. Místico logró una Spanish Fly para Takagi. Los Bucks también ejecutaron vuelos espectaculares. Dorada no se quedó atrás.
Místico intercambió codazos con Takagi y luego le aplicó la mística, pero los Bucks rompieron la llave.
Los de NJPW atacaron en equipo a Místico. Titán le aplicó DDT y Takagi le hizo un Michinoku Driver… Los Bucks rompieron la cuenta.
Los Bucks prepararon el camino para un TK Driver en la humanidad de Titán. Echando a un lado a todos los que estaban cerca, lograron su cometido y ganaron la lucha.
- Los vuelos de los mexicanos.
- Nada en particular
► Julio César Rivera estuvo como invitado en la mesa de comentaristas.
Como era de esperarse, la lucha comenzó de manera técnica, aunque Omega no permitió que Sabre atacara con sus llaves más fuertes. Pudo sacarlo del ring y lo siguió con un vuelo. Al quererlo azotar en la barrera de protección, Sabre le aplicó una palanca con torsión de dedos.
Omega se puso más rudo. Puso sobre su rival la protección de una de las mesas de comentaristas y se lanzó sobre él con doble pisotón desde la ceja. Posteriormente, intentó un súplex de mesa a mesa, pero Sabre le aplicó un tirabuzón. Ambos cayeron de la mesa, golpeando sin querer a Carlos Cabrera.
El británico se llevó de regreso a Omega al rombo de batalla, donde le dio una andanada de uppercuts y patadas. Al intentar una en la cara en pleno esquinero, Omega se la regresó, logrando después una guillotina y un azotón de cara.
Con Sabre fuera del ring, Omega fue por el Rise of the Terminator. Tras ese vuelo, unas patadas de misil directo a la espalda de Sabre.
Sabre lastimó el brazo de Omega con un par de palancas a la Jerry Markus. Con una bofetada bloqueó un ataque de Omega, pero éste pudo atraparlo para un Snap Dragon Suplex. Momentos después, otro Snap Dragon. Fue por el tercero, pero Sabre lo amarró en rana invertida… Omega pudo ponerle una palanca cruzada.
Omega intentó otro Snap Dragon. Sabre lo atrapó con palanca Fujiwara. Omega alcanzó las cuerdas.
Tras un intercambio de machetazos, Omega conectó V-Trigger en la nuca de Sabre. A pesar del brazo lastimado luego pudo impactarle un lariat.
De esquina a esquina, otro V-Trigger. Puso a Sabre sobre sus hombros y subió a las cuerdas buscando un Super One Winged Angel, pero Sabre le aplicó candado. Omega se dejó caer, aplastando a su rival.
Omega conectó otros dos V-Trigger. Al tercero, Sabre lo atrapó y le aplicó candado al tobillo. Patada de Sabre; otro V-Trigger… Un V-Trigger más en la espalda seguido de Poison Rana.
Sabre evitó otro V-Trigger y ejecutó una rana con puente… Omega respondió con un martinete estilo Terry Funk… Un nuevo V-Trigger…. Sabre evitó One Winged Angel e hizo rana con puente. Después un Michinoku Driver para dos segundos.
Torsión de dedos por parte de Sabre. Intercambio de raquetazos y bofetadas… Snap Dragon y V-Trigger de Omega… Sabre bloqueó One Winged Angel aplicando palanca al brazo. Omega levantó a Sabre y lo azotó con powerbomb.
Un nuevo V-Trigger y finalmente, su remate.
- La enorme calidad de ambos.
- Nada en particular
Aunque Bandido ya es portador del Campeonato Mundial ROH, en este encuentro el título que estuvo en juego fue el Campeonato Continental AEW de Jon Moxley, en el clímax de una rivalidad que no ha estado exenta de momentos muy interesantes.
Movidas técnicas vimos en los primeros minutos, y dado que Moxley decidió insultar a los fans, éstos respondieron con un grito vetado en el futbol mexicano, lo que hizo ver la fuerte presencia latina en la arena.
Bandido aumentó la velocidad, pero cuando intentaba un vuelo suicida, Moxley se subió al ring y de inmediato se proyectó en un tope… Pero cuando subió a Bandido al enlonado, éste ejecutó un espectacular vuelo por encima de la tercera cuerda.
Pero Moxley no se quedó de brazos cruzados. Poco después, puso de lado las escaleras metálicas, y sobre ellas aplicó martinete a Bandido, quien comenzó a sangrar de la cabeza.
Bandido soportó la golpiza de Moxley, y pudo azotarlo con una potente powerbomb. Bloqueó una embestida con patada y de inmediato ejecutó un tornillo desde las cuerdas, para luego conectarle una serie de diez puñetazos que los fans contaron en español.
Bandido logró un Shining Wizard, y posteriormente un press militar para un Moxley ya sangrante. Quiso terminar con una plancha, pero el campeón puso las rodillas.
Ambos intercambiaron patadas. Bandido bloqueó lariat y ejecutó súplex alemán. Iba por el 21 Plex, pero Moxley lo detuvo con un clothesline para luego aplicar el Death Rider, movida que parecía definitiva, pero Bandido rompió la cuenta.
Moxley intentó Death Rider desde las alturas. Bandido lo evitó, mordiendo la frente de Moxley para luego bajarlo con Super Fallaway Slam.
Moxley rompió la cuenta de tres segundos… Bandido intentó 21 Plex, pero se pasó de largo, así que Moxley lo atrapó con Bulldog Choke. Bandido todavía intentó un toque de espaldas. Moxley lo siguió castigando con el Bulldog Choke.
Bandido se puso de pie con todo y Moxley y se dejó caer. Moxley no soltó la llave, así que la réferi Aubrey Edwards decidió detener la lucha.
- Bandido estuvo totalmente al nivel de Moxley.
- Nada en particular
Yota Tsuji no participó en este Forbidden Door, así que el título de más prestigio que se puso en juego fue el Campeonato Global IWGP en una lucha que, desde que se anunció, lucía sumamente interesante y representaba una oportunidad dorada para Umino, pues el público no japonés podría ver cuánto ha mejorado.
PAC no dejó que hubiera técnica. Buscaba humillar a Umino, atacándolo con todo arriba y abajo del ring. Pero cuando Umino tomó su ritmo, sorprendió al británico con Fisherman Suplex. Abajo del ring le impactó patadas de escopeta, y de regreso al enlonado lo azotó con una brutal powerbomb.
En una embestida, PAC azotó a Umino en una esquina con un súplex pecho con pecho. Luego sacó una mesa de abajo del ring. Umino fue a golpear a PAC y luego acomodó la mesa. PAC aprovechó para arrojarse en Swan Dive Moonsault.
PAC subió a su rival hasta la tercera cuerda, desde donde le aplicó superplex pecho con pecho.
Ambos intercambiaron codazos a las sienes de manera feroz. Umino buscó lariat. PAC le aplicó súplex alemán y luego lo arrojó hacia la mesa abajo del ring con Awesome Bomb.
PAC fue por Umino. Lo quiso acabar con plancha de 450 grados. Umino rompió la cuenta… PAC le puso el Brutalizer buscando rendirlo.
Umino alcanzó las sogas para romper la llave. Umino resistió un cabezazo y conectó rodillazo. En un juego de cuerdas, Umino conectó un tremendo lariat para dos segundos… De inmediato aplicó el Death Rider y fue por su remate para retener el título.
- Shota Umino pudo brillar en grande ante el público de AEW.
- Nada en particular
► Tras la lucha, Jon Moxley encaró a Umino, pero en eso llegó Hiroshi Tanahashi.
► El presidente de NJPW le puso el cinturón a Shota Umino, en un auténtico pase de estafeta.
El presidente de Stardom, Taro Okada, estaba en primera fila desde el principio del evento, y seguramente temiendo el momento en que la araña tóxica, Thekla, llegar al cuadrilátero para exponer el principal título femenil de AEW ante una de sus excompañeras de la compañía japonesa.
Al igual que en la lucha anterior, no hubo un prólogo técnico: Thekla se fue directo a golpear a su rival, buscando terminarla lo más rápido posible y con el máximo dolor tolerable.
Aunque la enmascarada se defendió, Thekla parecía endiablada, dejando caer sus puños una y otra vez mientras lanzaba maldiciones al público y al propio Okada. Cuando intentó golpear a Okada, Starlight Kid lo impidió.
De regreso al ring, Thekla bailó un zapateado sobre la retadora.
Starlight Kid se recuperó, y en base a su velocidad, pronto pudo conectar un moonsault. Luego le impactó una guillotina a la pierna derecha. La misma pierna fue castigada con ayuda de las sogas. Luego, un medio cangrejo con palanca al brazo. Thekla se quitó la llave jalando la máscara de Starlight Kid, y luego lo atrapó con Tarántula invertida.
Se fueron a las alturas. Desde ahí, Thekla logró un superplex, quedando colgada. Starlight Kid se recuperó de inmediato y le conectó patadas voladoras en la espalda. La llevó a la ceja del ring, donde logró plantarle rodillazo en el rostro, y luego la clavó con brutal martinete Kokko Tenbatsu.
De regreso al cuadrilátero, un Ki-cherman Suplex para dos segundos. Quiso terminar con un moonsault, pero Thekla se quitó, y de inmediato le impactó Spear. Falló el Curb Stomp, así que la enmascarada la sorprendió con patadas de canguro.
Los fans coreaban el nombre de Starlight Kid y el de Thekla mientras ambas se golpeaban con todo.
Thekla conectó plancha desde las cuerdas, hizo su caminata de araña. Su retadora bloqueó la embestida de Thekla y le aplicó el Black Tiger Leg Killer.
Starlight Kid ejecutó moonsault y luego intentó Tornado Star Suplex. Thekla evitó un lariat y conectó otro Spear para dos segundos. El público estaba enloquecido.
Thekla logró conectar el Curb Stomp. No conforme, repitió el remate para ganar.
- Bien pudo ser estelar de cualquier PPV.
- Nada en particular
► Después de la lucha, llegó el resto del Triangle of Madness y le arrancaron la máscara a Starlight Kid.
Adam Copeland y Christian Cage expusieron el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante dos miembros de The Dogs, la agrupación que está causando estragos en la empresa de Tony Khan y que antes fuera conocida como War Dogs.
La lucha comenzó tranquila: Christian y Clark Connors tuvieron el primer relevo; Copeland y Finlay el segundo. Luego, cuando Christian estaba contra Finlay, Connors intervino, bajándolo del ring y azotándolo de hombro con el poste.
Y cual lucha de parejas estilo WWE, durante un largo rato los villanos estuvieron castigando a Christian.
Por fin entró al relevo Copeland. Con un Impaler DDT casi termina con Finlay. Luego se preparó para el Spear, pero Finlay lo evitó. Ambos Dogs lo embistieron, derribándolo. Christian sacó del ring a Connors y subió para ayudar a su camarada.
Con un Spear, Finlay buscó el toque de espaldas. Copeland le volteó un súplex a Finlay, y con el impacto derribó a Connors de las alturas.
Copeland no pudo conectar Spear a Finlay, pero Christian sí lo logró. Al romper Connors la cuenta, le echó encima a Christian, así que el oficial quedó noqueado.
Finlay y Copeland se lanzaron desde extremos opuestos del ring con Spears, chocando brutalmente. Finlay sacó su Shillelagh, y cuando estaba por golpear a Copeland, las luces se apagaron y apareció la Bang Bang Gang. Sobre el ring estaba Jay White, quien le aplicó su Blade Runner a Finlay, permitiendo que Cope lo rematara.
- El regreso de Jay White.
- La estructura WWE.
Maya World sustituyó a la lesionada Sareee, y logró llegar hasta la final de este torneo. Obviamente, como favorita del público, que no quería que Mercedes Moné lo ganara por dos años consecutivos.
Maya sorprendió con una verdadera blitzkrieg luchística, dándole con todo a Moné. Azotones, llaves, súplex, e incluso un vuelo suicida.
Moné tomó un respiro al sacar del encordado a su rival, pero al volver, ésta le aplicó un súplex vertical. Subió a las cuerdas, pero Moné la bajó, impactándola con una Meteora en la ceja del ring. Repitió la maniobra en el piso de ringside.
Una vez de regreso en el ring, una nueva Meteora, enlazada con un toque de espaldas similar al derivado de una huracarrana. Volvió a ejecutar la misma maniobra. Luego la arrojó fuera del ring, golpeándose Maya en la cabeza al salir. Por poco la sorprende la cuenta de diez, pero Moné fue por ella y le aplicó backstabber y una estaca india.
Maya logró aplicar rana, pero no pudo ponerle martinete a Moné, quien quedó lastimada con unas patadas en el estómago. Maya atacó con enziugiri y unas patadas de escopeta. Luego un DDT giratorio con rebote en las cuerdas.
Maya conectó un Shining Wizard. Moné respondió con la serie de súplex Three Amigos. Buscó terminar con la plancha estilo La Fiera, pero Maya puso las rodillas y luego le aplicó enredadera. Moné se escapó, y de un jalón logró poner a Maya en Statement Maker.
Maya cargó a Moné para Fallaway Slam y le aplicó una serie de súplex con puente olímpico. Con el último la lanzó fuera del ring.
Maya siguió a Moné con tope suicida. La llevó de regreso al cuadrilátero y le aterrizó encima con Swanton Bomb para dos segundos.
Moné evitó una rana con powerbomb. Poco después, logró una rana, lanzando la cabeza de Maya hacia el esquinero. Buscó el toque de espaldas después de una nueva Meteora.
Moné cargó a Maya para Tombstone. Maya se lo quitó con tijeras… Se amarraron para toques de espaldas… Moné pudo aplicar el Money Maker, pero Maya rompió la cuenta.
«Let’s go Maya! C-E-O!», coreaban los fans. Rana con puente por parte de Maya, quien mandó a Moné a la ceja, desde donde la azotó con brutal powerbomb hacia el piso de ringside. Luego se lanzó con Asai Moonsault y la retornó al enlonado.
Maya conectó moonsault. Moné rompió la cuenta… Nuevo intercambio de amarres… Maya logró hacerle el Statement Maker a Moné, quien intentaba llegar a las cuerdas… Al alejarse Maya de las cuerdas, Moné le volteó la llave…
En el juego de cuerdas, Maya cargó a Moné, ésta le aplicó backstabber y nuevamente su llave final para ganar de manera dramática.
- Maya World ya es una de las mejores de AEW.
- Nada en particular
AEW estrenó para esta lucha una nueva jaula redonda, misma que circundaba el cuadrilátero, dándoles espacio a los luchadores para golpearse en la zona de ringside sin salirse de la jaula. Con ello vimos movimientos como una powerbomb de Jake Doyle para Darby Allin en la ceja, la cual repitió de inmediato, pero hacia el piso.
Las mesas empezaron a aparecer mientras MJF y Andrade competían con poses de lucimiento. El resto del equipo tuvo que intervenir para que no se golpearan. Roderick Strong aprovechó para golpear a los rudos con su mochilota.
Kyle O’Reilly sacó un Nintendo de su mochila. Usó un control del mismo como un látigo.
Briscoe también llevaba mochila, y ésta estaba repleta de tachuelas, mismas que arrojó en la lona… Jake Doyle azotó a Strong en la reja. Briscoe salió en tope sobre Doyle… Fletcher azotó de cara a O’Reilly en una esquina.
Briscoe subió a las cuerdas. Fletcher lo arrojó sobre las tachuelas… Allin atacó a Fletcher con su patineta… MJF se fue sobre Allin y lo lanzó sobre las tachuelas.
MJF sacó una escoba para barrer las tachuelas… Orange Cassidy lo fauleó con la escoba y luego sacó de su mochila un paquete enviado por Willow Nightingale: Varios pedazos de limón, mismos que repartió entre sus compañeros.
Aprovecharon para echarle jugo de limón al sangrante Kyle Fletcher.
Sobre el ring quedaron Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita, que tuvieron un fuerte intercambio de golpes. Takeshita sacó su mochila, y de ella sacó su mano con el dedo medio levantado.
Fletcher entró y aplicó Half Nelson Suplex a Takeshita. Por error, Fletcher pateó a Okada… Takeshita se llevó en súplex alemán a Okada y Fletcher.
Darby Allin y Kevin Knight se agarraron a puñetazos. Knight conectó Vandaminator sobre el rostro de Allin… Briscoe aplicó Uranage a Knight… MJF impactó sillazos a Briscoe.
MJF le pidió a Okada que abriera la mochilota de Roderick Strong, y en ella estaba Lio Rush.
Lio Rush se subió al ring para luchar con Kevin Knight mientras los fans enloquecían… Andrade quiso ayudar y recibió Stunner… Lio se proyectó en tope sobre Knight.
MJF se fue sobre Lio, quien le pidió que le diera el anillo de diamantes, cual Gollum del Señor de los Anillos. Okada aprovechó para conectarle Rainmaker… Y entre Doyle y Knight metieron a Lio de regreso a la mochilota, que de paso amarraron con una cadena y la metieron debajo del ring.
Briscoe sacó una escalera y empezó a golpear con ella a todos los rudos, hasta que quedaron solo él y MJF… Doyle evitó que le aplicara Jay Driller.
O’Reilly, con ayuda de Strong, le aplicó Olympic Slam a Doyle sobre una de las mesas… Andrade aplastó con las rodillas a Strong…
En la ceja del ring, Takeshita conectó rodillazo a Okada… Luego se llevó en Blue Thunder Bomb a Fletcher sobre otra mesa.
MJF intentó golpear con el anillo a Briscoe. Orange Cassidy lo recibió en su lugar… Scorpion Death Drop de Darby a MJF seguido de un Coffin Drop… Knight se lanzó en UFO Splash, pero le dio a MJF al quitarse Allin.
Knight escaló la jaula. Darby Allin fue por él… Knight se encontró la mochila de Allin, la cual explotó y Knight cayó sobre una cama de mesas. Luego se lanzó en Coffin Drop sobre todo mundo.
Briscoe por fin pudo aplicarle el Jay Driller a MJF… Doyle rompió la cuenta y destrozó la espalda de Briscoe a base de sillazos.
MJF y Andrade discutieron, pues el mexicano no quería detener a Briscoe. De regañadientes lo hizo, pero en el momento del golpe, Andrade soltó a Briscoe y golpeó a MJF.
Andrade luego fauleó a Doyle y se quitó la camiseta de DCMJF, dejando que Briscoe lo terminara.
- Una locura de lucha. En este estilo, AEW es sucesora de ECW.
- Había ratos en que todos se «morían» por mucho tiempo.
No podía cerrar de otra manera el evento. Will Ospreay jugándose la oportunidad de estelarizar ALL IN Wembley, en su casa. Un Ospreay más salvaje, con un cambio de actitud logrado por el entrenamiento intensivo con Jon Moxley y los Death Riders… Pero enfrente de él estaba el hombre más peligroso de AEW: Swerve Strickland, quien después de darle el paso libre a ‘Hangman’ Adam Page el año pasado, no estaba dispuesto a dejar que alguien más tomara su lugar en la cima.
Apenas empezaba la lucha, Swerve intentó House Call, mientras que Ospreay intentó Hidden Blade. Ninguno de los dos movimientos prosperó.
La contienda siguió escalando. Ospreay ejecutó un vuelo suicida. Poco después, Swerve logró un Flatliner. Luego logró un par de rompecuellos encadenados.
Swerve castigó con llaves el cuello de Ospreay, quien contestó con enziugiri. Luego una patada giratoria y un Phenomenal Forearm. Le repitió el mismo golpe en plena nuca.
Swerve bloqueó con patadas el Hidden Blade. De inmediato le puso quebradora. Poco después, intercambio de codazos. Ospreay intentó Styles Clash; Swerve lo evitó, y en menos de un segundo aplicó powerslam. Ospreay bajó del ring mientras Swerve quitaba la protección a un tensor.
Swerve fue Ospreay, pero éste lo atrapó con martillo al brazo y lo azotó en el poste. Luego le aplicó palanca de Markus, un pisotón sobre la espalda y palanca cruzada, pero estando bajo del ring, no contaba para rendición. Molesto, Prince Nada le arrojó su café a Ospreay. Swerve aprovechó para azotar a Ospreay con powerbomb en la ceja del ring
Swerve ejecutó una catapulta para castigar el cuello de Ospreay con el tensor expuesto.
Ospreay estaba sangrando. Swerve siguió golpeándolo en la cabeza. Le aplicó también súplex vertical levantándolo en seco.
En una embestida de Swerve, Ospreay lo capturó con Spanish Flay a quemarropa… Swerve intentó súplex. Ospreay se lo volteó y le aplicó Stunner, y de inmediato un Styles Clash.
Ospreay se lanzó con Hidden Blade, pero Swerve resistió el golpe y le plantó una bofetada.
Swerve subió a la cuerda superior. Ospreay intentó superplex… Swerve le iba a aplicar powerbomb desde las alturas; Ospreay se lo llevó en Frankensteiner.
Ospreay atacó con una serie de patadas. Swerve evitó un lance de Ospreay aplicándole el Dead Eye.
Ospreay esquivó un Swerve Stomp en la ceja. Luego lo cargó, azotándole la cabeza en la escalera metálica. Swerve comenzó a sangrar profusamente.
Ospreay preparó la silla de comentaristas en inglés. Prince Nana distrajo a Ospreay, lo cual fue aprovechado por Swerve para conectar el House Call.
Swerve intentó Cop Killa en la mesa. Ospreay la bloqueó y logró un Styles Clash sobre la mesa.
Swerve subió al ring cuando la cuenta iba en nueve. Ospreay lo recibió con patadas en cascada sobre la cabeza.
Tras una serie de patadas, el réferi Paul Turner decidió llevar a cabo una cuenta de protección de diez segundos…. Swerve se iba levantando y Ospreay lo guillotinó con Hidden Blade… ¡Sólo dos segundos!
Ospreay levantó a Swerve en bombero en lo alto de las sogas. Swerve derribó a Ospreay a base de golpes y le conectó Swerve Stomp en plena espalda.
Tras un intercambio de ranas, Swerve conectó House Call. Ospreay rompió en la primera palmada… Luego ambos chocaron con lariats y quedaron inertes mientras los fans coreaban ‘¡A-E-W!’
Ambos se pusieron de pie. El cántico era de ‘Fight Forever!’… Ambos se fueron a extremos opuestos del ring y corrieron… El duelo lo ganó Ospreay con Hidden Blade… De inmediato el Storm Breaker… Swerverompió la cuenta.
Swerve fauleó a Ospreay aprovechando que el réferi se volteó. Luego aplicó el Cop Killa… Ospreay rompió la cuenta.
Swerve conectó Hidden Blade, luego aplicó Big Pressure… Ospreay rompió la cuenta.
Los Death Riders aparecieron, rodeando el ring para lanzar gritos de apoyo a Ospreay.
Ospreay parecía no responder… Swerve le conectó un House Call… Los Death Riders gritaron más fuerte… Ospreay se lanzó con Hidden Blade…. ¡Y luego fue por el Buckshot Lariat! ¡Sólo dos segundos!
Ospreay luego aplicó Paradigm Shift seguido de Death Raider… Y finalmente, el Tiger Driver ’91, poniendo punto final a una lucha tan perfecta como dramática..
- Lucha perfecta, posiblemente será lucha del año
- Nada.