Mundial 2026: Colombia empató con Portugal y Argentina venció a Jordania

La Selección Colombia cumplió con creces el objetivo en la fase de grupos del Mundial 2026 tras empatar 0-0 ante Portugal en un Hard Rock Stadium de Miami absolutamente colmado. En el partido que la FIFA catalogó como «el más demandado» de la primera fase, la Tricolor plantó cara con personalidad, jugó de igual a igual frente a la jerarquía lusa y defendió con uñas y dientes el liderato del Grupo K.

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El plan de Néstor Lorenzo funcionó a la perfección en la pizarra: la dupla central compuesta por Jhon Lucumí y un imperial Dávinson Sánchez maniató por completo a Cristiano Ronaldo, mientras que Camilo Vargas firmó la atajada de la noche al ahogarle un grito cantado a Bruno Fernandes.

En ofensiva, aunque Luis Díaz estuvo rígidamente vigilado, James Rodríguez se cargó el equipo al hombro completando su mejor actuación en el torneo. Con este resultado, Colombia se medirá ante Ghana en los dieciseisavos de final en la sede de Kansas. Portugal, por su parte, avanza como escolta y se posiciona en el lado más denso del cuadro, con un potencial choque ante España en el horizonte.

Por otro lado, en el Grupo J, Argentina ratificó su cartel de vigente campeona del mundo al despachar 3-1 a Jordania con un once alternativo en Dallas. La noche fue redonda para la Albiceleste: Giovani Lo Celso se estrenó en las redes mundialistas con un precioso tiro libre, Lautaro Martínez se sacó la presión anotando de penal y Lionel Messi, ingresando desde el banco en el complemento, firmó su sexto gol en apenas tres partidos con otra joya de pelota parada. Argentina avanza con puntaje ideal (9/9) y jugará contra Cabo Verde en Miami.