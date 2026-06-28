Mundial 2026: Colombia empató con Portugal y Argentina venció a Jordania

La Selección Colombia cumplió con creces el objetivo en la fase de grupos del Mundial 2026 tras empatar 0-0 ante Portugal en un Hard Rock Stadium de Miami absolutamente colmado. En el partido que la FIFA catalogó como «el más demandado» de la primera fase, la Tricolor plantó cara con personalidad, jugó de igual a igual frente a la jerarquía lusa y defendió con uñas y dientes el liderato del Grupo K.
► 🇨🇴 ¡Líderes de Grupo! Colombia frena a Portugal en Miami y Argentina avanza con paso perfecto
El plan de Néstor Lorenzo funcionó a la perfección en la pizarra: la dupla central compuesta por Jhon Lucumí y un imperial Dávinson Sánchez maniató por completo a Cristiano Ronaldo, mientras que Camilo Vargas firmó la atajada de la noche al ahogarle un grito cantado a Bruno Fernandes.
En ofensiva, aunque Luis Díaz estuvo rígidamente vigilado, James Rodríguez se cargó el equipo al hombro completando su mejor actuación en el torneo. Con este resultado, Colombia se medirá ante Ghana en los dieciseisavos de final en la sede de Kansas. Portugal, por su parte, avanza como escolta y se posiciona en el lado más denso del cuadro, con un potencial choque ante España en el horizonte.
Por otro lado, en el Grupo J, Argentina ratificó su cartel de vigente campeona del mundo al despachar 3-1 a Jordania con un once alternativo en Dallas. La noche fue redonda para la Albiceleste: Giovani Lo Celso se estrenó en las redes mundialistas con un precioso tiro libre, Lautaro Martínez se sacó la presión anotando de penal y Lionel Messi, ingresando desde el banco en el complemento, firmó su sexto gol en apenas tres partidos con otra joya de pelota parada. Argentina avanza con puntaje ideal (9/9) y jugará contra Cabo Verde en Miami.
📊 Rendimiento Individual: Selección Colombia
|Jugador
|Nota
|Análisis Técnico
|🇨🇴 Dávinson Sánchez
|8.0
|El MVP. Una muralla imperial en el fondo. Desactivó los ataques lusos y por centímetros le anularon el gol de la victoria sobre el final.
|🇨🇴 Camilo Vargas
|7.0
|Apareció cuando el equipo más lo requería con un milagroso manotazo ante Bruno Fernandes. Seguridad absoluta bajo los tres palos.
|🇨🇴 James Rodríguez
|7.0
|Su mejor partido en lo que va del Mundial. Activo en la presión, preciso en la distribución y entonado como el auténtico eje creativo del equipo.
|🇨🇴 Santiago Arias
|7.0
|Reemplazó a Muñoz y superó con nota las expectativas en Miami. Neutralizó con criterio el tándem ofensivo de Nuno Mendes y João Félix.
|🇨🇴 Jhon Lucumí
|7.0
|El complemento ideal de Sánchez en la zaga. Controló de cerca a Cristiano Ronaldo y resolvió con solvencia las coberturas hacia las bandas.
|🇨🇴 Gustavo Puerta
|7.0
|Le aportó frescura y dinámica al mediocampo nacional. No le pesó la jerarquía del rival y se plantó con propiedad en la medular.
|🇨🇴 Jhon Arias
|7.0
|Un despliegue físico incansable. Fue el motor del equipo realizando relevos defensivos y comandando transiciones rápidas de defensa a ataque.
|🇨🇴 Jhon Córdoba
|6.0
|Peleó y aguantó balones de espalda ante la dura marca de Renato Veiga. Gozó de dos ocasiones claras en la primera mitad que salvó Diogo Costa.
|🇨🇴 Deiver Machado
|6.0
|Cumplió cubriendo la banda de Mojica. Sufrió de a ratos con la velocidad de Pedro Neto, pero aportó proyecciones interesantes en ataque.
|🇨🇴 Jefferson Lerma
|6.0
|Sólido en el equilibrio defensivo. Cometió un único error en salida que generó un contragolpe peligroso, pero mantuvo el orden el resto del juego.
|🇨🇴 Luis Díaz
|5.0
|Noche incómoda para el extremo. Portugal escalonó su marca con João Cancelo y lo desactivó; le faltó lucidez y cambio de ritmo en el área.