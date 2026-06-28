Domingo Familiar: Los Infernales enfrentan a El Galeón Fantasma en la Arena México

Choque de identidades grupales en el relevo de mediana cartelera. Los Infernales —Averno, Euforia y Mephisto— buscan consolidar su dominio contra El Galeón Fantasma: Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja. Una lucha que va más allá del resultado: es una batalla por la supremacía ruda en la Catedral.