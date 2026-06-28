Domingo Familiar: Los Infernales enfrentan a El Galeón Fantasma en la Arena México

CMLL · Domingo Familiar
Arena México
Arena México, CDMX · Domingo 28 de junio de 2026 · 5:00 p.m. (Horario Familiar)
El Domingo Familiar de la Arena México cierra la semana con una función cargada de enfrentamientos grupales y rivalidades tradicionales. Los Infernales van en busca de consolidar su dominio ante El Galeón Fantasma, mientras Templario lidera a su equipo en la estelar.
Lucha estelar en relevos AUSTRALIANOS
Lucha semifinal · Los Infernales vs El Galeón Fantasma
Choque de identidades grupales en el relevo de mediana cartelera. Los Infernales —Averno, Euforia y Mephisto— buscan consolidar su dominio contra El Galeón Fantasma: Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja. Una lucha que va más allá del resultado: es una batalla por la supremacía ruda en la Catedral.
Tercera lucha de Amazonas · Las Chicas Indomables vs Las Infernales
Las Chicas Indomables —Lluvia y La Jarochita— enfrentan a Las Infernales: Dark Silueta y Valkyria. Un duelo de agrupaciones en la división femenil que mantiene la tradición del CMLL de luchas con identidad grupal.
Segunda lucha · La Fuerza Poblana vs Los Forajidos
Primera lucha en relevos a una caída
La función abre con preliminar rápido a una caída. Astral y Alexius abren contra Poseidón y Makara, en un relevo que prepara el escenario para lo que viene después en este Domingo Familiar.
SuperLuchas · Domingo 28 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México