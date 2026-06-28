Domingo Familiar: Los Infernales enfrentan a El Galeón Fantasma en la Arena México

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CMLL Arena Mexico 28 de junio 2026

CMLL · Domingo Familiar

Arena México

Arena México, CDMX  ·  Domingo 28 de junio de 2026  ·  5:00 p.m. (Horario Familiar)

El Domingo Familiar de la Arena México cierra la semana con una función cargada de enfrentamientos grupales y rivalidades tradicionales. Los Infernales van en busca de consolidar su dominio ante El Galeón Fantasma, mientras Templario lidera a su equipo en la estelar.

CMLL Arena Mexico 28 de junio 2026

Lucha estelar en relevos AUSTRALIANOS

La lucha estelar del Domingo Familiar es de altura. Templario encabeza la tercia técnica junto a Esfinge y Neón. Enfrente, Último Guerrero y Gran Guerrero, acompañados por Stuka Jr., participante activo de toda la semana de funciones.

Lucha semifinal · Los Infernales vs El Galeón Fantasma

Los Infernales

Averno
Euforia
Mephisto

VS

El Galeón Fantasma

Zandokan Jr.
Difunto
Furia Roja

Choque de identidades grupales en el relevo de mediana cartelera. Los Infernales —Averno, Euforia y Mephisto— buscan consolidar su dominio contra El Galeón Fantasma: Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja. Una lucha que va más allá del resultado: es una batalla por la supremacía ruda en la Catedral.

Evento especial

Volcáno, Fuego y Star Black enfrentan a Akuma y Los Gemelos Diablo en un relevo que combina técnica internacional con los antiguos demonios del CMLL. Material de complejidad media en la Catedral.

Tercera lucha de Amazonas · Las Chicas Indomables vs Las Infernales

Las Chicas Indomables

Lluvia
La Jarochita

VS

Las Infernales

Dark Silueta
Valkyria

Las Chicas Indomables —Lluvia y La Jarochita— enfrentan a Las Infernales: Dark Silueta y Valkyria. Un duelo de agrupaciones en la división femenil que mantiene la tradición del CMLL de luchas con identidad grupal.

Segunda lucha · La Fuerza Poblana vs Los Forajidos

La Fuerza Poblana

Stigma
Arkalis
Rayo Metálico

VS

La Fuerza Poblana —Stigma, Arkalis y Rayo Metálico— mantiene su lucha semanal en la Catedral contra Los Forajidos: Pólvora, El Coyote y Vaquero Jr., con toda la química del grupo consolidado en la mediana cartelera.

Primera lucha en relevos a una caída

Técnicos

Astral
Alexius

VS

La función abre con preliminar rápido a una caída. Astral y Alexius abren contra Poseidón y Makara, en un relevo que prepara el escenario para lo que viene después en este Domingo Familiar.

SuperLuchas · Domingo 28 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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