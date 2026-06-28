Saludos lectores de SúperLuchas , bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en WWE .

La semana del 21 al 27 de junio de 2026 fue una de las más importantes del año para WWE, culminando con Night of Champions en Arabia Saudita. Entre combates titulares, finales del Rey y Reina del Ring y rivalidades que alcanzaron su punto máximo, varias superestrellas lograron destacar por encima del resto gracias a actuaciones decisivas y victorias que podrían definir el rumbo de la empresa hacia SummerSlam.

► Los protagonistas de la semana en WWE del 21 27 de junio de 2026

La semana comprendida entre el 22 y el 26 de junio de 2026 estuvo marcada por las últimas escalas rumbo a Night of Champions. Entre RAW, NXT y SmackDown, varios talentos destacaron por sus victorias, presencia en pantalla e impacto en las historias principales. Estos fueron los tres protagonistas más destacados de WWE durante la semana:

Entre RAW, NXT, SmackDown y Night of Champions, varios talentos tuvieron actuaciones sobresalientes en una semana decisiva para WWE. Sin embargo, tres nombres lograron destacar por encima del resto gracias a victorias importantes, momentos clave y logros que podrían marcar el rumbo de la empresa durante los próximos meses.

► Los protagonistas de la semana en WWE 21 al 27 de junio 2026

Nadie tuvo una semana más importante que Sami Zayn. Tras protagonizar los segmentos finales de la ruta hacia Night of Champions, logró la mayor victoria de su carrera al conquistar el Campeonato Indiscutible WWE en la lucha estelar del evento, superando a Cody Rhodes y Gunther en una memorable Triple Amenaza. Zayn culminó años de perseverancia con la conquista más importante de su trayectoria.

El competidor dominante continuó consolidándose como una de las mayores estrellas emergentes de WWE. Después de avanzar en el torneo King of the Ring durante las semanas previas, derrotó a Jey Uso en la final celebrada en Night of Champions para convertirse en Rey del Ring 2026 y asegurar una futura oportunidad titular mundial. Oba Femi confirmó que ya es una figura de nivel estelar dentro de WWE.

La japonesa cerró una semana excepcional. Su presencia fue constante durante la programación previa al evento y en Night of Champions derrotó a Liv Morgan para coronarse Reina del Ring 2026. Con ello obtuvo una futura oportunidad por el Campeonato Mundial Femenil en SummerSlam. IYO SKY volvió a demostrar que es una de las competidoras más completas de toda la división femenina.

► Combate de la semana

CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Sami Zayn vs. Gunther — Night of Champions 2026)

La Triple Amenaza por el máximo campeonato de WWE fue el combate más importante y emocionante de la semana. La intensidad, el drama, los constantes cambios de dominio y el histórico triunfo de Sami Zayn convirtieron este encuentro en el punto culminante del evento y de toda la programación semanal.