Los protagonistas de la semana en AEW 21 al 27 de junio 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en AEW.

Si bien AEW vivió una semana marcada por la recta final hacia Forbidden Door, varias figuras lograron sobresalir por encima del resto gracias a victorias importantes, actuaciones memorables y un impulso que las coloca en el centro de atención de la empresa. Entre Dynamite, Collision y los eventos relacionados con la alianza internacional de AEW, algunos nombres aprovecharon el momento para consolidar su posición como protagonistas indiscutibles de la programación. Desde campeones que defendieron su territorio hasta estrellas que llegaron fortalecidas al gran evento del verano.

► Los protagonistas de la semana en AEW 21 al 27 de junio de 2026