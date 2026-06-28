Los protagonistas de la semana en AEW 21 al 27 de junio 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en AEW.
- AEW DYNAMITE 24 de junio 2026 | Death Riders vs. Místico y Brodido.
- AEW COLLISION 27 de junio 2026 | Persephone vs. Billie Starks
Si bien AEW vivió una semana marcada por la recta final hacia Forbidden Door, varias figuras lograron sobresalir por encima del resto gracias a victorias importantes, actuaciones memorables y un impulso que las coloca en el centro de atención de la empresa. Entre Dynamite, Collision y los eventos relacionados con la alianza internacional de AEW, algunos nombres aprovecharon el momento para consolidar su posición como protagonistas indiscutibles de la programación. Desde campeones que defendieron su territorio hasta estrellas que llegaron fortalecidas al gran evento del verano.
► Los protagonistas de la semana en AEW 21 al 27 de junio de 2026
1- Konosuke Takeshita
El Campeón Internacional AEW vivió la noche más intensa de su reinado al enfrentar a un Ricochet que llegó con todo. El japonés encajó vuelos suicidas, Shooting Star Press y una lluvia de ataques aéreos sin dejar de sumar golpes de autoridad: un Blue Thunder Bomb en pleno piso de ringside y el demoledor Power Drive Knee marcaron el punto de inflexión. Su defensa fue la actuación individual más completa de la semana y la lucha más emocionante de las dos emisiones.
2- Zack Sabre Jr.
El británico ofreció una lección magistral de lucha técnica frente a ‘Jungle’ Jack Perry. Se hizo respetar desde el primer minuto con palancas, martillos al brazo y tirabuzones flotantes que pusieron al borde de la rendición a Perry en varias ocasiones. Ganándose la calificación y la distinción de gran lucha técnica de la semana. Llegó al combate con la motivación extra de Forbidden Door, donde chocará con Kenny Omega.
3- Persephone
La Campeona Mundial Femenil CMLL protagonizó el mejor momento individual de AEW Collision al retener su cetro frente a una combativa Billie Starkz. La mexicana sufrió un sentón desde la mesa de comentaristas y un superplex, pero respondió con inteligencia táctica: dominó el abdomen de su rival y la remató con una Crucifix Bomb para conseguir tres segundos bien ganados. En el cierre tuvo que sobreponerse también al ataque de Hikaru Shida con un kendo.
► Combate de la semana
CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) vs. Ricochet – AEW Dynamite (24 de junio 2026)