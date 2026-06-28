Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 4 de julio 2026

AEW Collision se presentó este sábado en The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio, y entre otras cosas vimos a Maya World avanzar a la final femenil del Torneo Owen Hart.
► En el episodio de AEW Collision del 20 de junio vimos:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong retuvieron ante Hook, Katsuyori Shibata y Anthony Bowens (***)
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Dezmond Xavier (***)
- Jericho venció a JD Drake (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL CMLL: Persephone (c) retuvo ante Billie Starkz (*** 1/2)
- Místico y Mike Bailey vencieron a Tony Nese y Ariya Daivari (*** 1/2)
- Jake Doyle venció a Adam Priest (***)
- Mercedes Moné y Athena vencieron a Maya World e Hyan (*** 1/2)
► Cartelera AEW Collision 4 de julio 2026
El próximo episodio de AEW Collision se presentará el el 4 de julio 2026 en la Viejas Arena en San Diego, California, (anteriormente llamado Cox Arena), coliseo con capacidad para 12,845 aficionados.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 4 de julio de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Viejas Arena, San Diego, California
|Capacidad
|12,845 espectadores