Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 4 de julio 2026

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AEW Collision

AEW Collision se presentó este sábado en The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio, y entre otras cosas vimos a Maya World avanzar a la final femenil del Torneo Owen Hart.

► En el episodio de AEW Collision del 20 de junio vimos:

  1. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong retuvieron ante Hook, Katsuyori Shibata y Anthony Bowens (***)
  2. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Dezmond Xavier (***)
  3. Jericho venció a JD Drake (** 1/2)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL CMLL: Persephone (c) retuvo ante Billie Starkz (*** 1/2)
  5. Místico y Mike Bailey vencieron a Tony Nese y Ariya Daivari (*** 1/2)
  6. Jake Doyle venció a Adam Priest (***)
  7. Mercedes Moné y Athena vencieron a Maya World e Hyan (*** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 4 de julio 2026

AEW Collision

El próximo episodio de AEW Collision se presentará el el 4 de julio 2026 en la Viejas Arena en San Diego, California, (anteriormente llamado Cox Arena), coliseo con capacidad para 12,845 aficionados.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Sábado 4 de julio de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TBS  / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
Sede Viejas Arena, San Diego, California
Capacidad 12,845 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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