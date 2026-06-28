Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 4 de julio 2026

AEW Collision se presentó este sábado en The Andrew J. Brady Music Center en Cincinnati, Ohio, y entre otras cosas vimos a Maya World avanzar a la final femenil del Torneo Owen Hart.

► En el episodio de AEW Collision del 20 de junio vimos:

CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong retuvieron ante Hook, Katsuyori Shibata y Anthony Bowens (***) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) retuvo ante Dezmond Xavier (***) Jericho venció a JD Drake (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL CMLL: Persephone (c) retuvo ante Billie Starkz (*** 1/2) Místico y Mike Bailey vencieron a Tony Nese y Ariya Daivari (*** 1/2) Jake Doyle venció a Adam Priest (***) Mercedes Moné y Athena vencieron a Maya World e Hyan (*** 1/2)

► Cartelera AEW Collision 4 de julio 2026

El próximo episodio de AEW Collision se presentará el el 4 de julio 2026 en la Viejas Arena en San Diego, California, (anteriormente llamado Cox Arena), coliseo con capacidad para 12,845 aficionados.

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