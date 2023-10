Desde que fue despedido de AEW a inicios del pasado mes, el futuro competitivo de CM Punk no deja de protagonizar titulares, con oscilaciones muy acusadas que nos impiden prever un escenario más o menos fiable.

Tres semanas atrás, Haus of Wrestling informó de lo siguiente.

«Poco después del despido de Punk de AEW, Haus of Wrestlig publicó que en WWE no existía el mismo entusiasmo que cuando Cody Rhodes se convirtió en agente libre. Sin embargo, todos con los que hemos hablado estuvieron de acuerdo en que un retorno no se descartaría si se pueden hacer buenos negocios. Es más, aquellos con los que hablamos no creen que los incidentes que condujeron al despido de Punk pesarían en su contra si quisiera regresar […] Dentro de WWE se cree en estos momentos que si Punk vuelve, será en el elenco principal, cosa con la que que Michaels pareció estar de acuerdo. Una fuente en WWE me dijo que es seguro que estará en Survivor Series».