WWE estuvo este 28 de octubre de 2023 celebrando un house show en la Mercedes-Benz Arena en Berlín, Alemania, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.Cabe mencionarse que durante esta gira que la compañía está celebrando se ha anunciado oficialmente WWE Bash in Berlin para el año que viene. Será el primer Premium Live Event en Alemania.

Estos eventos locales no son especialmente interesantes, empezando porque no tienen apenas relación con lo que ocurre en televisión, no obstante, por esa misma razón lo que sucede en ellos mayoritariamente no ocurre en los programas semanales del main roster, como sucede con los NXT Live.

De hecho, en muchas ocasiones sirven para preparar luchas e historias que van a ocurrir en pantalla. ¿Podríamos tomar así la oportunidad titular del Nuevo Día? Aunque en su mayoría todas estas luchas corresponden a la narrativa actual o lo han hecho en tiempos recientes, como Rollins versus Nakamura.

