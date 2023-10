WWE NXT estuvo este 27 de octubre de 2023 celebrando un house show en la arena Tom Fellows Community Center en Davenport, Florida, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

YOUR 2023 WOMEN’S HALLOWEEN RUMBLE WINNER 🏆

like Leonardo.. you don’t have to be the biggest.. you don’t have to be the strongest.. you just have to have belief in yourself‼️🗡️🥷

THANK YOU #NXTDAVENPORT 🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/XNx8WkdKro

— karmen petrovic 🗡 (@karmen_wwe) October 28, 2023