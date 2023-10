Resultados NXT Live en Dade City, Florida (28/10): ¡Royal Rumble de disfraces!

WWE NXT estuvo este 28 de octubre de 2023 celebrando un house show en la arena Dade City Armory en Dade City, Florida, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

► NXT Live en Dade City, Florida (28/10)

Brutus Creed (con Ivy Nile y Julius Creed) venció a Riley Osborne

Blair Davenport venció a Jade Gentile

Gable Steveson venció a Luca Crusifino.

Elektra López y Lola Vice vencieron a Kelani Jordan y Kennedy Cummins

Thea Hail (con Jacy Jayne) venció a Jaida Parker

Lexis King venció a Dante Chen

Damon Kemp y Myles Borne vencieron a The Family (Channing Lorenzo y Tony D’Angelo)

Ivy Nile venció a Lash Legend (con Jakara Jackson)

BATALLA REAL FEMENIL DE DISFRACES : Malik Blade ganó la lucha tras eliminar a Bron Breakker.

: Malik Blade ganó la lucha tras eliminar a Bron Breakker. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lyra Valkyria (c) venció a Karmen Petrovic y Tiffany Stratton

Como detalles curiosos, además de la batalla real de disfraces, podemos señalar el retorno del medallista de oro olímpico Gable Steveson, una nueva lucha de Lexis King o la batalla real de disfraces aprovechando la celebración de Halloween. Además, la semana que viene, en televisión, veremos la segunda noche del especial Halloween Havoc 2023 después de que esta se diera la primera, donde vimos momentos tan grandes como el cambio de manos del Campeonato Femenil NXT.

#NXTDadeCity Main Event: The stage is set for an intense Triple Threat content for the NXT Women's Championship! pic.twitter.com/iSmsdndb19 — Jeff Reid (@JeffReidUP) October 29, 2023

Briggs and Jensen dressed as the Fabulous Freebirds 🤣🤣🤣🤣 #NXTDadeCity pic.twitter.com/Jtag5JvhB5 — Marie (@mrsmduvernois) October 29, 2023

Is that Julius Creed dressed as Trick Williams 🤣🤣#NXTDadeCity pic.twitter.com/CIwd8RX07N — Marie (@mrsmduvernois) October 29, 2023

Looks like Hank and Tank have been working on a new gimmick #NXTDadeCity pic.twitter.com/yT5AUKSp2e — Marie (@mrsmduvernois) October 29, 2023

Still have a hard time believing that Thea is doing work like this, and she's a year younger than my daughter. Wild #NXTDadeCity pic.twitter.com/Uk5pT2ZFJe — Marie (@mrsmduvernois) October 29, 2023