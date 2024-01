A mediados de 2022, Paul London afirmaba que Vince McMahon acosaba a Ahsley Massaro:

«Recuerdo concretamente muchas veces que se me acercaba llorando porque Vince le proponía volar con él en su jet, como Kevin Dunn. ‘Buck Tooth Bucky’ [apodo con el que es conocido Dunn] le decía que tenía que volar con ellos en el jet. Siempre alojaban a las Divas en el hotel del equipo televisivo, tú sabes, y llamaba a su puerta y tú sabes, intentaba que ella respondiera.

«Estoy sorprendido de que estas cosas de Vince salgan ahora a la luz. No he visto mucho de lo que ha salido… Prefiero no hacerlo, pero me sorprende que no haya salido en estos últimos 10 años. Te demuestra el miedo que tiene la gente de esa dinámica de poder, tienen mucho miedo de perder su trabajo. ¿Qué dice de ti que salgas a defender a esta jodid* momia de 90 años con marcas de tanga porque es multimillonario? A ver, como dije, el dinero cambia a la gente».

► Paul London habla de Vince McMahon

Más recientemente, en Cafe de Rene, el exluchador de WWE señala que el escándalo actual del exmandamás es solo la punta del icerberg:

«No me sorprende en absoluto. No diría que lo predije, pero quiero decir, esto es solo la punta del iceberg. Esto es solo la punta del iceberg, ¿sabes? Con suerte, más personas saldrán y agregarán credibilidad a lo que ya se ha revelado. Hay que pensar que para que el Wall Street Journal profundice tanto como lo hizo, no sé, estoy ansioso por ver qué sucede.»

