Echando un vistazo solo a los últimos meses nos acordamos de cuando Eric Bischoff criticaba a CM Punk por sus palabras después de All Out 2022, más tarde diciendo que el «Best in the World» no ha hecho nada por AEW, luego afirmando que Tony Khan debería despedirlo, y más recientemente preguntándose cuánto le pagaría la compañía para que se fuera. Recordemos que el nativo de Chicago continúa alejado de la programación debido tanto a la suspensión por el incidente en el pague-por-ver como porque se está recuperando de una lesión.

► Eric Bischoff critica a CM Punk

Es interesante apuntar que Punk no ha contestado a ninguno de estos ataques verbales de Bischoff pero en cambio este continúa con ellos. En una reciente entrevista con Wrestling Inc. apuntaba que el veterano guerrero de los encordados no tiene ningún valor luchístico en este momento. Obviamente, estas palabras no tienen ningún sentido, como han demostrado semana tras semana los números de All Elite Wrestling con él en pantalla. De la misma manera que Bischoff habla de ‘fans acérrimos’, él sería un ‘hater acérrimo’ de Punk.

«Es viejo, es frágil, nunca estuvo en buena forma para empezar, no comenzó como atleta, y ahora con 44 años, es frágil como el infierno. Estoy seguro que todavía tiene algunos fanáticos acérrimos y todo eso, todos los tienen, pero creo que a la audiencia en general les dejó un muy mal sabor de boca, y se dan cuenta de que esa mística ya no está allí, y él es solo otro. tipo. Así que no veo el valor. No puedo imaginarlo».

¿Qué os parecen los continuos ataques de Eric Bischoff contra CM Punk?