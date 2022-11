EC3 aconseja a CM Punk: «Deja la amargura y vuelve a WWE»

Cada vez parece más imposible que CM Punk pueda arreglar sus problemas con Tony Khan y AEW. Lo más reciente que se supo fue que Colt Cabana y The Elite regresaron a la televisión de la empresa, y que Khan está intentando comprarle lo que le resta de su contrato, que sería una cifra de más de 6 millones de dólares.

Parece fácil, sin embargo, el problema radica en que Punk no querría firmar una cláusula de no competencia que le impediría regresar a WWE o luchar en cualquier otra empresa hasta dentro de casi dos años. Punk quisiera no perder más tiempo y retornar al ring lo antes posible.

► EC3 aconseja a CM Punk retornar a WWE

Por ahora, Dave Meltzer y algunos fans mantienen pequeñas esperanzas de que el tiempo lo cure todo, y que una vez Punk se recupere por completo de su cirugía de tríceps, pueda estar de regreso en AEW. En medio de todos estos rumores, un exWWE como lo es EC3, aconsejó a Punk dejar de sentirse mal por su primera etapa en WWE, dejar la amargura y volver a la empresa y recibir el gran cheque que seguramente tienen para él esperándolo. Estas fueron sus palabras en una reciente aparición en el podcast The Wrestling Outlaws.

«CM Punk se lastimó peleándose contra unos niños, hombre. Toma el cheque de pago de WWE. Dices que no eres un artista del deporte espectáculo, sino que eres luchador, pero ese tipo es tan parte del deporte espectáculo como cualquier otro.

«Todos somos como Doink The Clown en el sentido de que todos estamos haciendo lo mismo, entreteniendo a la gente por medio del deporte. Déjame ver: ¿Tiene él una movida final? Sí. ¿Tiene un ritual previo antes de hacerlo, un taunt? Sí. ¿Tiene un tema de entrada al ring y una presencia notable? Sí. ¿Hace cosas en su entrada al ring que son parte de él y de su personaje y es entretenido? Sí, que es lo de arrodillarse y decir ‘Clobbering time!’

«Y sí, él es un artista del deporte espectáculo, es un luchador profesional y, realmente, es una sola cosa, es lo mismo. Así que puede irse a WWE y ganar ese gran cheque de pago. Pero, es imposible complacer a alguien que nunca estará complacido. Eso es probablemente un reflejo de lo que es CM Punk.

«Solamente voy a decir que si estabas en la WWE de Vince, sabías que obviamente ibas a tener que sacrificar un poco de tu visión creativa para poder jugar a la pelota. Si no querías que Vince te quitara la pelota, tenías que ceder. Aunque, si logra CM Punk tener un 70 o un 80 por ciento de su visión creativa en WWE, creo que eso haría mucho dinero.

«Tuvo la oportunidad de hacer exactamente lo que quería con su Pipebomb. Y es que, muy pocas personas tienen la oportunidad de decir lo que se les dé la gana en WWE y hacerlo parecer como algo real, aunque no lo era al cien por ciento.

«¿Cuántas personas en la historia de WWE tuvieron esa carta blanca para poder volverse locos y decirle al mundo lo que estaban pensando? Es una promo legendaria por esa razón, porque CM Punk dijo lo que él creía que realmente estaba pasando. Ganó mucha satisfacción de esa victoria. Debería dejar de estar amargado por su etapa en WWE».