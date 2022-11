Chris Gutiérrez entiende la tarea que se le asignó al ser el último oponente de UFC de Frankie Edgar este sábado, pero planea hacer que la historia para sentirse bien se trate de él.

Gutiérrez se enfrenta a Edgar el sábado en UFC 281 en el Madison Square Garden en lo que está programado para ser el combate de retiro de Edgar. Una victoria sobre el ex campeón de peso ligero de UFC y leyenda de toda la vida podría darle la mayor victoria de su carrera y posiblemente un número junto a su nombre en el próximo ciclo de clasificación de UFC.

Gutiérrez no tendría ningún remordimiento al enviar a Edgar al siguiente capítulo de su vida con una derrota.

«¿Por qué? ¿Habría algún remordimiento?. Ha tenido su momento. Ha tenido una gran carrera, y al final del día, eso es lo que es. Ha tenido su tiempo, y no me siento mal».

“Su trabajo es vencerme, mi trabajo es tratar de vencerlo. No hay remordimiento en enviarlo en su camino con una patada en el trasero”.

Desde una derrota por sumisión ante Raoni Barcelos en su debut en UFC en el TUF 28 Finale en noviembre de 2018, Gutiérrez se ha mantenido invicto en siete peleas, incluido un empate mayoritario reñido contra Cody Durden . “El Guapo” obtuvo victorias en tres salidas consecutivas, incluido un nocaut con el codo hacia atrás en la “Actuación de la noche” de Danaa Batgerel en UFC Columbus en marzo.

Gutiérrez podría romper muchos corazones en las MMA el sábado, pero encontró la paz al obtener una victoria que cambió su carrera mientras era el villano.

“Te diré exactamente cómo: eliminé el nombre y la cara, y es solo el cuerpo. Solo voy a repasarlo. Eso es tan simple como es. Entiendo la tarea que tengo por delante, entiendo que es Frankie, pero al mismo tiempo, realmente me importa un carajo. Es solo un cuerpo. Eso es todo lo que es, y así es como lo estoy tratando.

“Me importa un carajo [ser abucheado]. No estoy peleando con nadie de la multitud, estoy peleando con una persona. Al final del día, podría ser abucheado, no importa. Sintonizo toda esa mierda. En todo caso, me alimenta”.