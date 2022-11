Lucha en Jaula anunciada para AEW Full Gear 2022

Lejos de la actitud conflictiva de CM Punk, Christian Cage acabará siendo con el tiempo uno de los mejores fichajes de la historia de AEW adscritos a ese cupo de veteranos de carrera resucitada. Y Jungle Boy, el principal beneficiado de ello.

Porque gracias a Cage, el chico de la jungla muestra su cara más madura desde que compite en AEW y protagoniza una de las mejores rivalidades que van a desembocar el sábado que viene en Full Gear. Algo que ayer durante Rampage quedó confirmado.

Luchasaurus ya derrotó a Jungle Boy en el episodio de Dynamite del pasado 12 de octubre, pero el hijo de Luke Perry no desiste, y quiere darle su merecido a quienes fueran sus amigos. Así que para poner las espadas por todo lo alto, propuso vérselas con Luchasaurus dentro de una jaula de acero. Y aunque el dinosaurio humano no respondió, AEW ha hecho oficial el duelo para Full Gear.

Este Jungle Boy vs. Luchasaurus supone hasta ahora la única lucha con estipulación especial de todo el cartel de Full Gear, evento de pago por visión que tendrá lugar el 12 de noviembre desde el Prudential Center de Newark (New Jersey).

Next Saturday, November 19
#AEWFullGear

LIVE on PPV from the Prudential Center @ 8pm ET / 5pm PT



Steel Cage Match
Jungle Boy vs Luchasaurus w/ Christian Cage



