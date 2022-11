Resultados AEW Dark: Elevation (7 de noviembre 2022) | Rocky Romero y Best Friends vs. Angelico y The Butcher & The Blade

Dos semanas atrás en Elevation, The Firm prohibió a Matt Hardy el uso de su Twist of Fate, luego de que Stokely Hathaway y Cía compraran el contrato del «Broken». Pero en cualquier caso, este empleó su movimiento durante su lucha de aquel episodio, provocando que fuera multado con 50 mil dólares de inicio y con otros 50 mil dólares al empujar a Hathaway.

Si alguien ha contribuido un poco a conceder una mínima narrativa a los programas youtuberos de AEW ese es Matt Hardy. Y ayer tuvo nuevo segmento no luchístico sobre Dark: Elevation, como parte de una historia que desembocará en una nueva unión entre Private Party y el veterano gladiador; mientras Andrade lo observa todo desde su sofá.

Del resto del episodio, destacar el debut de Amy Rose (mánager de La Facción Ingobernable), la defensa del Campeonato Mundial de Tríos ROH (una pena que la compañía del honor no tenga todavía un acuerdo televisivo en pos de concederle exposición a Dalton Castle), y el estelar, también de tercias, con la ilustre presencia de Rocky Romero de NJPW.

► Resultados AEW Dark: Elevation – El destino de Private Party

1 – Abadon derrotó a Amy Rose

Amy Rose hizo su debut aquí en AEW.

2 – Dalton Castle y The Boys (c) derrotaron a The Trustbusters (Ari Daivari, JeeVes Kay y Slim J) para retener el Campeonato Mundial de Tríos ROH

3 – Athena derrotó a Abby Jane

Tras sonar la campana, Athena siguió castigando a su rival. ¿Inminente paso al bando rudo?

Private Party se mostraron descontentos por su pertenencia a The Firm y mientras este grupo celebraba no sé muy bien qué, Matt Hardy le endosó cierto movimiento a Stokely Hathaway. ¿Adivinan cuál? Bingo, el Twist of Fate. AEW no ha compartido en sus redes sociales este segmento, así que les dejo con un par de fotografías de @kimberlasskick.

4 – Tay Melo derrotó a Trish Adora

5 – Dante Martin derrotó a Eli Isom

6 – The Factory (QT Marshall, Lee Johnson y Cole Karter) derrotaron a Rhett Titus, Cheeseburger y Logan Laroux

7 – Eddie Kingston y Ortiz derrotaron a Joe Keys y Myles Hawkins

Myles Hawkins hizo su debut aquí en AEW.

8 – Kip Sabian (con Penelope Ford) derrotó a Alex Reynolds (con John Silver)

9 – Rocky Romero y Best Friends (con Danhausen) derrotaron a Angelico y The Butcher & The Blade