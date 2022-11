Ricky Morton dedicó 45 años de su vida a la lucha libre profesional. Comenzó a luchar en los setentas y el pasado 29 de octubre aún luchó contra Jay Bradley en un programa de televisión de la NWA. Y no fue una excepción pues este año 2022 ha tenido más de una treintena de combates. Como suele decirse, es un luchador que va a morir con las botas puestas.

Aunque reconoce que actualmente los encordados no son los mismos de antaño. Hablando recientemente en Under the Ring sobre qué intentaría hacer con sus pupilos si fuera entrenador el «Rock’n’Roll» explicaba las cosas que no le gustan y que él haría de manera diferente. Lo que no explica es por qué no entrena. Será porque prefiere luchar.

Well… I ducked the clothesline. pic.twitter.com/sc7ZHJI11H — Ricky Morton (@RealRickyMorton) November 7, 2022

► Si Ricky Morton fuera entrenador…

«Es un negocio muy especial. Mi amor por este negocio significa mucho. Si pudiera hacer que estos muchachos lo entendieran y amaran mi negocio como yo, se detendrían y entenderían cómo hacerlo mucho mejor y hacer que sus combates sean mejores que solo yo, yo, yo«.

«Hoy en día, todo es tan apresurado. Sabes, los muchachos intentan hacer un combate de 20 minutos en cinco minutos. Y como fanático de la lucha libre promedio, están sentados allí mirando y no entienden. Quiero decir, si vas a un espectáculo de Broadway, no van a 100 millas por hora.

«Están en ese escenario haciéndote entender, claramente, cada palabra que dicen -y en nuestro negocio claramente cada movimiento que están haciendo- para contar la historia que están intentando contar. Me gustaría volver a incluir eso y hacer que estos muchachos entiendan de qué se trata realmente nuestro negocio«.

¿Qué os parecen las palabras de Ricky Morton sobre la lucha libre actual?