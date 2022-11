CM Punk reaparece tras suspensión de AEW como comentarista de MMA

Desde el evento de All Out, donde CM Punk tuvo una pelea con Kenny Omega y The Young Bucks, no se había vuelto a saber nada del de Chicago, hasta ahora.

Tras el evento del 4 de septiembre, Phill Brooks quedó suspendido de AEW y al momento no se sabe si va a regresar, incluso muchos piensan que ya no lo hará.

► Punk reaparece en la televisión

Sin embargo, Punk no se ha quedado sin hacer nada, pues además de la suspensión, el de Chicago está lesionado.

Es asó que «The Best in the World» ha decidido seguir trabajando y este 10 de noviembre apareció junto a John Morgan en un evento de a Cage Fury Fighting Championship en el evento CFFC 114.

Punk ya había aparecido en esta empresa en 2018, pero después de ese año no volvió a tener una participación.