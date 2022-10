El vestidor de AEW pone condición para regreso de CM Punk

CM Punk ha vuelto a ser una de las principales noticias de la lucha libre profesional. Dave Meltzer soltó el bombazo muy recientemente: Tony Khan se encuentra dialogando con él, pero lo más seguro es que AEW tenga que comprarle los casi dos años que le restan de contrato, y así mandarlo a casa con una cláusula de no competencia que le impida luchar en WWE.

Sin embargo, Meltzer fue claro al explicar que existe una pequeña posibilidad de que las cosas cambien y el ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW, volviera a la empresa. Todo está por verse, pero, de momento, la opción que tiene más posibilidades de ocurrir es que Punk termine marchándose por la puerta de atrás de All Elite Wrestling, aunque con más de 6 millones de dólares en su bolsillo, pues se reportó recientemente que su salario anual sería de poco más de 3 millones de dólares.

► CM Punk es muy querido por sus colegas en AEW actualmente

Ahora, Wade Keller de Pro Wrestling Torch ha emitido un reporte en donde asegura que, luego de hablar con personas dentro de AEW, aseguraron que casi nadie dentro del vestidor de AEW votaría porque CM Punk vuelva a la empresa. Este fue su reporte:

«Hablé con tres personas de alto nivel en AEW en los últimos días. Les pregunté cómo resultaría una votación en el vestidor de AEW, en donde se le preguntara a los luchadores si querían que CM Punk regresara. Una persona dijo que no le iría muy bien.

«Otra persona dijo que cree que es posible que CM Punk no obtuviera ni un solo voto a su favor. Y alguien más dice que sí tendría votos a favor, pero no muchos. Yo, personalmente, basado en conversaciones que he tenido durante las últimas semanas con otros dentro de AEW, creo que sí obtendría algunos votos a favor.

«Las tres personas con las que acabo de hablar en los últimos días, son personas de la mayor influencia y figuras grandes, prominentes dentro de ese vestidor de AEW. Creo que ya pueden ver cómo están las cosas para CM Punk en AEW y creo que si Punk alguna vez volviera a luchar, no necesariamente le iría bien en ninguno de los dos lugares, ni en WWE ni en AEW.

«Y creo que todo ahora mismo está en lo que Tony Khan considere. Eso sí, sigo creyendo que sería mucho más posible para Punk regresar a WWE ahora con Paul Levesque al mando, que con Vince McMahon, pero creo que la gente en la esfera de influencia de Triple H, lo rechazaría«.

En la misma línea de lo que dice Keller se encuentra un reporte de Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien asegura que «varios luchadores y talentos tras bambalinas de AEW, señalaron que no estaban interesados en trabajar en el mismo vestidor de CM Punk».

Sin embargo, sorprende porque vuelve a dar una luz de esperanza al reportar que los luchadores aseguraran que «si CM Punk hace enmiendas significativas después de sus acciones en la conferencia de prensa posterior al PPV All Out 2022«, sí podrían volver a trabajar con él y aceptar que volviera a la empresa, a estar en el mismo vestidor que ellos.

Finalmente, Dave Meltzer señaló en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, que hay un sentimiento anti-CM Punk a nivel interno en AEW, y que hay animadversión en contra del nacido en Chicago, Illinois:

«El sentimiento entre la mayoría de los luchadores de AEW, no en todos, pero sí la mayoría de ellos, era un sentimiento decididamente anti-Punk. Entre la promo que Adam Page dio en televisión, siendo en general ‘Hangman’ alguien muy querido y popular entre los luchadores, y lo que dijo CM Punk de él en la conferencia de prensa luego de All Out 2022, en donde señaló que ‘Page nunca había hecho nada dentro de la industria de la lucha libre’, hay que decir que Punk ha perdido puntos.

«Especialmente, en esto que dijo que Page, pues muchos consideraron que esa frase dejó ver a AEW como si AEW no significara nada en el mundo de la lucha libre profesional. Esto, porque Page ha sido una de las principales estrellas de AEW desde el primer día, y estelarizó tres de los más exitosos shows de PPV de la marca, y probablemente, estuvo en la mejor lucha en la historia de AEW: The Young Bucks vs. Kenny Omega y Adam Page. La pelea entre CM Punk, Ace Steel y The Young Bucks, en general, también hizo quedar mal a toda la empresa».