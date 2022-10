CM Punk ganaría más de 3 millones al año en AEW

Como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, el futuro de CM Punk en AEW es bastante incierto. Aunque se mantiene en constante comunicación con Tony Khan, las cosas no pintan para nada bien. Y según reportó Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, Khan tendría en mente comprar el contrato de CM Punk.

¿Qué significa esto? Que Tony Khan le pagaría a CM Punk por adelantado el resto de su salario y bonificaciones, pero el luchador ya no formaría más parte de la empresa, por lo cual, no podría luchar en AEW. Sin embargo, durante el tiempo restante en el contrato de Punk, este no podría luchar para ninguna otra empresa en los Estados Unidos, especialmente, WWE.

► Así están las finanzas entre CM Punk y AEW

Ahora, Wade Keller de Pro Wrestling Torch ha publicado una actualización del caso de Punk, en donde dijo que, supuestamente, CM Punk recibiría un poco más de 3 millones de dólares anuales. Su contrato acabaría en agosto de 2024, pues habría firmado por tres años, pero esto no está del todo claro. Sin embargo, recibiría un promedio de 6 millones de dólares porque ya cumplió un año de su contrato.

«Muchas personas con las que hablé antes de que CM Punk llegara oficialmente a AEW, y que se habían familiarizado con Punk a lo largo de los años, habían predicho cuando firmó con AEW, que su etapa en AEW no iba a ir bien y no iba a durar, citando como causas su personalidad y su historial general de sentirse descontento en las empresas de lucha libre.

«Punk movió las agujas del rating y de la compra de PPVs de AEW, especialmente en su primera lucha dentro de la compañía, pero nunca movió las agujas en una forma en que cambiara el juego a favor de AEW, y eso significó que tuviera menos influencia en el vestidor de la empresa.

«Al principio, Punk fue visto como alguien genial, bastante tranquilo y accesible. También, hubo algunos celos de su salario, que se rumora sobrepasa los más de 3 millones de dólares por año. Sumado a que, comprensiblemente, algunos luchadores creen que con la llegada de Punk a AEW, su lugar en el cartel bajó un poco y que su potencial empuje se retrasó un año o dos debido a su presencia.

«Jon Moxley ha dejado en claro que quiere ser un líder alfa. Cody Rhodes quería también eso, se veía a sí mismo como el luchador top y alfa de AEW. Kenny Omega fue visto inicialmente como eso. Bryan Danielson era, en cierto modo, un luchador técnico y redundante para CM Punk.

«En resumen, los luchadores de medio cartel se vieron desplazados por la llegada de CM Punk, Adam Cole y Bryan Danielson, de la fama de WWE a la esfera de AEW, todos al mismo tiempo».

En otro interesante apunte de toda esta situación, Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter también planteó la posibilidad de que CM Punk reciba una cláusula de no competencia que le impida luchar en WWE. Sin embargo, la misma no le impediría aparecer en cámara en los shows televisivos de WWE, lo cual «sería un gran golpe de WWE a AEW», en palabras de Meltzer.