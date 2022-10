Dutch Mantell se sincera: ¿Odia a AEW?

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, recientemente, Dutch Mantell criticó a AEW, y en especial, a su Presidente, Tony Khan, no solo por la gran cantidad de peleas tras bambalinas que ha habido, sino porque este considera que Khan ha manejado muy mal todo el asunto de estos problemas.

Pero, esta no ha sido la única crítica reciente de Mantell. El ex conocido como Zeb Colter en WWE, criticó a Khan y a los productores de luchas de AEW, por permitirle a sus luchadores «ser bastante imprudentes en el ring». Según él, hay muchas movidas y maniobras dentro de una lucha que deberían de evitarse o estar prohibidas para evitar que los luchadores sufran lesiones.

La declaración de Mantell vino después de que «Hangman» Adam Page quedara noqueado en seco tras golpearse duramente la cabeza contra la lona en el pasado AEW Dynamite, esto, tras recibir un King Kong Lariat de parte de Jon Moxley, Campeón Mundial de Peso Completo AEW.

Sin embargo, estas críticas de Mantell hacia AEW, han generado una ola de duros mensajes hacia él en redes sociales de parte de aficionados de AEW. Muchos lo acusan de haberse convertido en un hater u odiador profesional de la empresa. Esto hizo que Mantell saliera a responderles:

Why is it that if anything is said about @AEW, it’s automatically judged to be negative and with an agenda behind it? I merely stated that some of AEW’s talent was reckless yet to some AEW fans, it’s conspiracy city. I’ve already been branded as an AEW “hater”. @WSI_YouTube

— 𝔻𝕣. 𝔻𝕦𝕥𝕔𝕙 (@DirtyDMantell) October 21, 2022