Shawn Dean desmiente una información de Dave Meltzer sobre Thunder Rosa

Actualmente, la gran cuestión en torno a Thunder Rosa es cuándo podremos verla de nuevo sobre los rings. Y esta semana tuvimos una importante pista, revelada por la propia gladiadora ante los micrófonos de Busted Open Radio. Allí, Rosa estimó que antes de 2023 no será capaz de luchar otra vez, lanzando de paso un recado a Toni Storm por recientes declaraciones de la Campeona Mundial Interina AEW.

Sin embargo, Dave Meltzer, dentro del más reciente Wrestling Observer Newsletter, puso sus miras en otro asunto relacionado con «la Mera Mera».

¿Sugiere Meltzer un descontento de AEW con Rosa, motivo de que sus amigas (habituales de Mission Pro Wrestling) ya no entren en los planes de la casa Élite? El último combate de King se dio durante el episodio de Dynamite del pasado 24 de agosto, coincidiendo con la baja de Rosa. Aunque en el caso de Wrenkowski, tenemos que remontarnos a marzo del presente año, mientras Allure lleva sin luchar allí desde julio de 2021.

Dicho reporte de Meltzer se publicó el viernes, y dos días después, Shawn Dean, luchador encargado de coordinar las implicaciones de los nombres de realce que compiten en AEW, responde a lo expuesto por el periodista de F4WOnline.

It’s the kind of careless reporting like this causing unnecessary issues and problems for no reason! U have no info, yet still report this dumb bs! All those talented women are in good standing. So whoever brought that to ur attention is a liar and a fraud. #Salute 🫡 pic.twitter.com/semK36Quai

Y Meltzer, ante la presión de los seguidores, recogió cable.

All are expected back. It was just an observation made and mostly about King seemingly getting a little push and then not being on TV since, but I'm told she's back and the rest are on the Texas dates. https://t.co/GmEL57VmyG