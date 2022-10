Bray Wyatt ya es el que más mercancía vende en WWE

Uno de los grandes avales de Bray Wyatt en su primera etapa dentro del elenco principal de WWE fue el hecho de que, a raíz de la creación de The Fiend, pasara a situarse como la Superestrella que mayores beneficios dejaba a WWE Shop, durante el momento de su mayor candencia allá por finales de 2019.

Con todo, esto no bastó para que Vince McMahon decidiera mantener a Wyatt bajo contrato, despidiéndolo en julio del pasado año. Pero ahora, sin el obstáculo del veterano promotor, Wyatt tiene ante sí la gran oportunidad de consagrarse definitivamente y de responder a las expectativas que año sí año también lo consideran el sucesor de The Undertaker.

Por lo pronto, su retorno propició que Extreme Rules 2022 fuese la edición de este PPV más vista de la historia, mientras que los segmentos que Wyatt ha protagonizado desde el inicio de esta segunda etapa cosechan buenas cifras de audiencia.

Que WWE está en una suerte de luna de miel tras el fin de la «VKM Era» y la llegada de la «HHH Era» es una realidad incontestable, y Wyatt constituye otro motivo para la empresa en su optimismo de cara al futuro, según revela Mike Johnson de PWInsider, quien ofrece interesantes pormenores del estatus del «Eater of Worlds».

Bray Wyatt explains to one and all that he is a servant now that goes where the circle takes him. #SmackDown pic.twitter.com/Yguq1PrPiz