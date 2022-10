Jim Ross: «Bray Wyatt nunca estuvo interesado en AEW»

Durante los últimos meses de 2021 tomó fuerza la vía de un Bray Wyatt «All Elite». Dave Meltzer llegó a afirmar en septiembre que el luchador ya había firmado contrato con AEW y que debutaría sobre el episodio de Dynamite del día 29. Parece que las fuentes jugaron una mala pasada al periodista.

Con todo, Meltzer no se desdijo de sus palabras, asegurando en noviembre que AEW tuvo planes para Wyatt, sabedor de que un mes antes, Tony Khan había declarado lo siguiente acerca de la hoy de nuevo Superestrella de WWE.

«Es un gran luchador, y tengo que ser sincero, realmente no hemos hablado. Lo conozco personalmente he pasado algún tiempo con él… pero en cuanto a ese tema, no hemos hablado . Vi muchos rumores, pero no es algo de lo que hayamos hablado. Creo que… nunca se sabe ».

Jim Ross no es hombre de seguir al pie de la letra los discursos oficiales dentro de AEW, pues siempre se ha destapado como un disidente, dejando alguna que otra declaración controvertida. Por eso cabría darle crédito a las palabras que compartió con los oyentes de reciente entrega del podcast Grilling JR, donde expuso que Wyatt nunca contempló la opción de la casa Élite.

«No sé si alguna vez se entrevistó con Tony Khan. No me sorprendería que lo hubiera hecho, no lo sé. Bray tal vez tuviera ese plan desde el principio [volver a WWE]. Tomarse un tiempo libre e intentar volver al nido. Quería volver a WWE, y no sé cuánto cantidad de dinero tendría que haberle ofrecido Tony [Khan] para que reemplazara su carrera en WWE. Mi opinión es que nunca estuvo interesado en unirse a AEW».