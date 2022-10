Wyatt 6 es una facción y WWE tiene planes para ella de cara a WrestleMania 39

La imagen se ha compartido ya miles de veces a través de redes sociales, así que los lectores estarán bastante familiarizados con ella.

Sí, se trata de las cinco figuras vistas durante el regreso de Bray Wyatt a WWE la semana pasada en Extreme Rules, y que la comunidad luchística de internet cree suponen miembros de una nueva facción denominada Wyatt 6, con ciertas Superestrellas detrás de cada disfraz.

Y hoy, Dave Meltzer confirma en el Wrestling Observer Newsletter que ese término Wyatt 6 es una facción, y que WWE guarda interesantes caminos trazados que la tienen de protagonista.

Esta noche, tal vez contemos con alguna novedad sobre Wyatt 6, pues hay anunciada una aparición del «Eater of Worlds», no sabemos si presencial o vía segmento grabado.

After weeks of mysterious vignettes, Bray Wyatt returns in jaw-dropping fashion at the end of WWE #ExtremeRules. pic.twitter.com/wsRKqCNFdp