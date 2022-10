Alguien cercano a Triple H no quiere a CM Punk en WWE

Recientemente, reportamos aquí en SÚPER LUCHAS el hecho de que Sean Ross Sapp de Fightful Select señaló que Triple H estaba abierto al regreso de CM Punk en WWE, pues «Triple H quiere tener éxito y hacer una programación atractiva».

Y es que esa es una opción, dado que Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter reportó que Tony Khan está buscando la manera de comprar el contrato de CM Punk, darle buen dinero y mandarlo a casa sin luchar un par dea ños, para que así no pueda volver a WWE de forma inmediata.

► Triple H aceptaría recibir a CM Punk en WWE

Sin embargo, no todo es color de rosas ni la puerta está totalmente abierta a un regreso de Punk a WWE. Ahora, Wade Keller de Pro Wrestling Torch está reportando que hay un nombre cercano a Triple H, con influencia de voto en la empresa, que estaría diciendo que no quiere a Punk de regreso en la empresa y votaría ‘No’ a su retorno. Esta es su información:

«Alguien que está actualmente en WWE, y está dentro de la esfera de influencia de la toma de decisiones de Paul Levesque, me dijo que si le preguntaran a esta persona si quiere a CM Punk de regreso a WWE, su respuesta sería un firme ‘No’.

«Un ‘No’ rotundo para no respaldar el regreso de CM Punk, incluso si eso ayudaría a la compañía a nivel de negocios. No voy a entrar en detalles de lo que exactamente me dijo. Pero, cuando le pregunté, recibí un largo párrafo de una oración tras otra con comentarios negativos sobre cómo se siente esta persona acerca de Punk ahora, en comparación a como lo veía hace 8, 9 o 10 años, y más basado en lo que sucedió ahora en AEW, en los últimos 13 años».