RVD: «Probablemente CM Punk tenga el mayor ego que he visto»

La caída en desgracia de la imagen de CM Punk ha sido tan precipitada como sonora. Si el año pasado por estas fechas hablábamos todavía de uno de los mejores regresos de la historia, cuando Punk hizo su debut en AEW durante aquel episodio de Rampage titulado ‘The First Dance’, hoy el futuro del chicagüense luce incierto.

Señalar a Punk como único culpable de la trifulca pos All Out 2022 sería un tanto injusto. Pero nadie duda de que Punk supuso el principal detonador del infame incidente. AEW aún lo mantiene, que tengamos constancia, bajo suspensión, al igual que Kenny Omega y The Young Bucks, y no hay visos de que una vez concluya la investigación sobre el comentado suceso, el veterano luchador quiera volver a presentarse frente a la afición.

Hoy, ya en perspectiva, sonaría oportunista proclamar que AEW nunca debió hacerse con los servicios de Punk, pues bajo su nueva etapa no estaba mostrando signos de esa personalidad que tantos problemas le trajo dentro de WWE. No obstante, parece que su victoria del Campeonato Mundial AEW avanzó la realidad de que su gran ego aún estaba muy presente.

► CM Punk, «Best in the World»

Varias opiniones venimos recogiendo acerca del tema de CM Punk y su conflicto con The Elite, pero ninguna en la que su entrevistado fuese tan brutalmente honesto. Característica que siempre ha definido a Rob Van Dam, la más reciente figura que pasó por los micrófonos de Inside The Ropes, y que compartió vestidor con Punk en WWE a mediados de los 2000.