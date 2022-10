Lana: «Vince McMahon quería a Rusev solo como rudo»

Sin duda alguna, cuando Miro, en ese entonces Rusev en WWE, dio un cambio a técnico, los fans empezaron a apoyarlo de gran medida porque mostró una nueva personalidad y logró hacer que una de sus frases se pegara, la del Rusev Day.

Sin embargo, Rusev cambió de nuevo a rudo, y dejó de usar su Rusev Day, por lo que los fans no se conectaron de la misma forma con él y al poco tiempo, fue despedido de WWE. Su esposa, CJ Perry, mejor conocida como Lana, fue entrevistada recientemente en el podcast In The Kliq y allí habló de cómo tanto ella como el hoy luchador de AEW consideran que el fin de Rusev Day aceleró su final en WWE y cómo no estaban felices de que dejaran de utilizar la frase de Rusev Day.

► Lana habla del fin de Rusev Day en WWE

«La forma más sencilla de decirlo para todos los oyentes que pueden no estar tan familiarizados con la lucha libre es que Vince McMahon era el director, era el Steven Spielberg de nuestro show. Creo que, al final del día, Vince amaba que Miro fuera un villano.

«Así que ese era realmente el fondo del problema, porque Vince quería que Miro solamente fuera su bruto búlgaro, de 150 kilos, loco, asesino. Era su empresa y esa era su visión creativa, y creo que ese fue siempre el conflicto de todo, así se puede definir el problema de Rusev en WWE. Puedo tener un montón de opiniones acerca de lo que Vince quería, pero es el mundo del espectáculo al final del día».