El objetivo del New Day en su nueva aventura en NXT

The New Day han sido las últimas Superestrellas del elenco principal de WWE en unirse a NXT. Todavía no sabemos por cuánto tiempo pero a Shawn Michaels le gustaría que se quedaran y que no fuera una aventura breve la suya. De momento, son los Campeones de Parejas de la marca amarilla. Esto después de que vencieran a Pretty Deadly en NXT Deadline. Esta noche se presentarán en televisión para festejar su victoria así como entendemos reencontrarse con sus rivales para que estos exijan una revancha.

► The New Day quieren ayudar a Pretty Deadly

Y justamente ayudar a Elton Prince y Kit Wilson a seguir prosperando es el objetivo que tienen Kofi Kingston y Xavier Woods, como señalaban recientemente a Justin Barrasso de Sports Illustrated.

Kingston: «Pretty Deadly tiene mucho talento. Y van a ser aún más grandes de lo que son ahora. Se trata de obtener experiencia y estar allí con Superestrellas experimentadas, luego extender sus alas para volar. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a eso, estamos aquí para ello. Queremos que florezcan. Eso es lo que estamos aquí para hacer, y estoy ansioso por mezclarlo con ellos nuevamente”.

Woods: «Todos se entregaron por completo a ese combate, lo cual era fácil de decir. Nos encanta tener la oportunidad de contar nuestras historias de la forma en que queremos contarlas. Y es el trabajo de la generación actual dar su conocimiento a la próxima generación, para que esa sea la mejor era de la lucha libre profesional. Eso es muy importante para nosotros, y es una responsabilidad para nosotros enseñar lo que sabemos”.