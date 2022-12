Valerie Loureda analiza su cambio de nombre en WWE

Valerie Loureda confirmó recientemente que su nombre de luchadora en WWE es Lola Vice. Entonces no comentó nada más pero durante su reciente entrevista con Jim Varasllone para el Miami Herald la que fuera peleadora de Bellator MMA da muchos detalles sobre este cambio.

► Valerie Loureda ahora es Lola Vice

«Lola salió porque cuando mis hermanas y yo éramos pequeñas, teníamos una señora a la que le gustaba maquillarnos, y ese siempre fue nuestro alter ego, Lola. Cuando estábamos inventando nombres, yo estaba como: ‘Déjame tirar eso ahí’ porque me gustaba. Entonces, siempre tuve una visión de Miami Vice porque soy la primera mujer cubanoamericana y nací y crecí en Miami. Siento que esa soy yo y necesito representarla. Fue como: ‘¿Cómo puedo hacer esto?’. Pensé en Miami Vice y dije: ‘¿qué tal Lola Vice?’. De hecho, les di diez nombres, diez apellidos y Shawn Michaels eligió a Lola Vice. Es hermoso, funciona y siento que esta es mi nueva era.

«Otra opción que tuve fue Star, que significa estrella en español. Ese también me gustó, pero algo sobre Lola, pensé era lindo, un poco latino y algo fácil de anunciar para otras personas. Tuve que subir al ring y decir: ‘¿Puedo ser Lola por el resto de mi carrera? Sí, puedo’. Me alegro de que hayan elegido eso para mí y ahora estamos trabajando para, con suerte, debutar pronto.

«Twitter me arruinó esto. Como estoy verificada en todas mis cuentas como Valerie Loureda, tuvieron que cambiar mis identificadores. Me desperté y decía Lola Vice WWE y yo había twitteado y no sabía que ya me habían cambiado el nombre. Luego salió y la gente empezó a hablar de eso porque yo había dado pistas como disfrazarme de Lola Bunny para un Rumble Match que teníamos. Yo ya sabía que ese era mi nombre. Las reacciones de los fanáticos, estaba un poco nerviosa porque todos decían: ‘Deberías mantener tu nombre’. La forma en que lo pienso es que Valerie Loureda es la peleadora que ha estado peleando desde que tenía tres años e hizo toda su carrera muy joven y Lola Vice es la artista que Valerie siempre quiso ser. Tener este nuevo nombre me parece más un personaje y me permite realmente interpretar esta parte de la chica de Miami, la chica cubana, la latina en la WWE y encaja muy bien«.