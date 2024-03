El «momentum» de TNA parece mantenerse sin Scott D’Amore

Por si había alguna duda o resquicio de crédito para los odiadores de TNA, Dave Meltzer fue una vez más quien puso los puntos sobre las íes.

No obstante, como un servidor apuntó, todo esto tuvo lugar antes del despido de Scott D’Amore, infame hecho que desde entonces mina la buena percepción que había recuperado TNA durante los últimos años. Y ya sin D’Amore, se celebró No Surrender, show del que desconocemos su seguimiento, si bien congregó a casi 800 asistentes, superando las previsiones.

Y ahora nos hacemos eco de la siguiente información proporcionada por Mike Johnson de PWInsider.

El St. Clair College de Windsor (Ontario, Canadá), recinto donde tendrá lugar Sacrifice, reunió a unas 1500 personas la noche de Slammiversary 2023, por lo que entendemos que la taquilla del viernes será similar. Buen dato considerando que Sacrifice llega apenas una semana después de No Surrender.

¿Es pronto para afirmar que TNA sobrelleva bien la marcha de Scott D’Amore? Provisionalmente, podemos afirmarlo. Al fin y al cabo, mientras el producto mantenga un nivel de calidad y los espectadores no noten la diferencia, D’Amore lucirá reemplazable. Otro cantar sería afirmarlo a largo plazo, sin descartar que muchos talentos hicieran la cruz a Anthem tras el dramático despido, aunque Josh Alexander asegura no sentirse rehén.

