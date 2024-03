Eddie Dennis, ex NXT UK, razona su retiro y regreso

En la actualidad, los fanáticos pueden ver a Eddie Dennis luchando como independiente en promociones como PROGRESS o ATTACK. Retomó su carrera en noviembre de 2023. Entonces abandonó la WWE, donde había estado trabajando como escritor y productor de NXT desde mayo, dos meses después de haberse retirado como luchador estando ya en la escena indie; de 2020 a 2022 consiguió ser una Superestrella de NXT UK bastante popular. Hablando recientemente en Wrestling With Johners, «The Pride Of Wales» explicaba sus ideas y vueltas.

EDDIE DENNIS WITH AN AMAZING DISPLAY OF STRENGTH #PROGRESSWrestling @EddieDennis1986 pic.twitter.com/DfMLunCCYT — Sponge Based God (@TooMuchSponge) March 1, 2024

► Eddie Dennis, ida y vuelta

«Por supuesto, yo y muchos de mis colegas fuimos liberados por la WWE en el verano de 2022 cuando NXT UK cerró sus puertas. A partir de ese momento, volví a la lucha independiente a tiempo completo y simplemente traté de hacerlo funcionar en ese ámbito. La WWE se acercó y me preguntó si estaría interesado en un puesto de escritor. Tenía una idea en mente sobre la cantidad de dinero que tendrían que ofrecerme para que estuviera dispuesto a dejar la lucha libre. No es realmente una cuestión de reglas, simplemente no era logísticamente posible ser un luchador independiente mientras trabajaba para la WWE, porque escribir para la WWE es un trabajo a tiempo completo y simplemente no tenía la energía mental para hacer algo por mi cuenta al mismo tiempo. Cuando me ofrecieron el puesto en febrero del año pasado, fue una decisión obvia para mí y mi esposa dar el salto y probarlo, lo que significaba dejar la lucha independiente. Realmente no tenía la intención de retirarme, solo planeaba dejar de aceptar reservas. Hablé con Andy Quinlan de RevPro. Tenía un par de fechas programadas después de haber firmado con la WWE. Le pregunté a la WWE si podía honrar esas reservas con él porque estaba en medio de una historia con Michael Oku y Connor Mills, dos chicos a los que ayudé a entrenar, y quería ver esa historia, aunque fuera de forma abreviada.

JUST IN CASE you've forgotten what the sinister @EddieDennis1986 is capable of… allow him to remind you!#NXTUK pic.twitter.com/LHj1CZPiVz — NXT UK (@NXTUK) April 29, 2021

«Andy y yo, principalmente Andy, realmente diseñamos la historia para el Revolution Rumble. Realmente no sabía qué diría hasta que di el discurso después de perder contra Michael, si diría que me iba de Revolution Pro si perdía o si diría que dejaba la lucha libre por completo. Decidí decir que dejaba la lucha libre por completo. Hablamos de hacer algo al final del Rumble. Andy me preguntó: ‘¿Quieres decir algo después?’ ‘No creo. Preferiría desaparecer en segundo plano. Este es el momento de Michael ganando el rumble’. Ese día, pensé que debería hacer algo, así que decidí dejar mis botas en el ring. Me retiré de cierta manera. En mi corazón, en ese momento, estaba bastante seguro de que nunca volvería a luchar. Ahora tengo 37 años. No estaba seguro de si el rol como escritor funcionaría, nunca se sabe al entrar en una posición diferente. Solo pensé que lo haría durante un par de años, y si no funcionaba, estaría en una edad en la que no querría volver a la lucha independiente, y volvería a la enseñanza. Como resultó, nueve meses después, cambié de opinión, para disgusto de mi esposa. Una vez que se hizo evidente que la redacción no era para mí, no hubo duda en mi corazón de si quería hacer esto. Soy afortunado de que la gente me recibiera con los brazos abiertos.»