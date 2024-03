Lyra Valkyria recuerda su rivalidad con Becky Lynch

La campeona NXT, Lyra Valkyria, ha estado en auge dentro de la división femenil de NXT últimamente, con defensas exitosas contra personas como Blair Davenport, Roxanne Perez y Lola Vice. Valkyria obtuvo el título luego de derrotar a Becky Lynch en la noche uno de Halloween Havoc el año pasado, quien regresó a la marca para tener una breve etapa con el Campeonato Femenil NXT.

► Lyra Valkyria derrotó a Becky Lynch y se convirtió en Campeona NXT

Lyra Valkyria fue entrevistada recientemente en WWE Deutschland, y habló sobre la victoria contra Becky Lynch, mencionando que The Man es alguien a quien admira y que derrotarla era algo que nunca hubiera imaginado que sucediera. Valkyria describió la experiencia como «una locura» y dijo que estaba muda y entumecida, pero que estaba encantada.

«Siempre digo que ganar el Campeonato Femenil NXT es algo que he imaginado una y otra vez. Como cómo sucedería. ¿De quién se lo quitaría? Todos los escenarios posibles han entrado en mi cerebro. Pero nunca imaginé que le ganaría el título a Becky, quien llegaría a ‘NXT’ en 2023… ni siquiera es una posibilidad que considerara realista en «Mi mente. Así que nunca imaginé que eso sucediera. Para que realmente sucediera como sucedió, no podías escribirlo. No podías soñarlo. Fue increíble».

Lyra Valkyria hizo su debut en NXT en el 2020 trabajando en eventos en vivo no televisados, antes de ser parte de NXT UK. Cuando cerró la marca británica a finales del 2022, la Campeona NXT regresó a los Estados Unidos y finalmente apareció en las pantallas de NXT, donde creció a pasos agigantados hasta eventualmente lograr el título que actualmente ostenta. Actualmente, tras perder el encuentro por el Campeonato Femenil de Parejas WWE ante las Kabuki Warriors, parece encaminada hacia una rivalidad contra Roxanne Pérez, quien la atacó brutalmente luego de su lucha.