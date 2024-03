Jeff Jarrett: «El retiro de Sting fue increíble»

Conociendo a Sting desde hace tantísimo tiempo, habiendo compartido con él todo tipo de vivencias, Jeff Jarrett explica cómo vivió el retiro de «The Icon» en el evento Revolution de AEW contando que habló con él de camino a su lucha final, la cual considera que fue una oportunidad única en la vida y que resultó ser perfecta.

Sting vs Jeff Jarrett from TNA Bound For Glory ‘06.

In celebration of Sting’s last match we take a look back at his first TNA world championship win!

