El Grande Americano: el alemán que conquistó México

Pocas historias han generado tanta emoción y debate en el mundo de la lucha mexicana como la de Marcel Barthel, el luchador alemán que, bajo la identidad de El Grande Americano, se ha convertido en uno de los ídolos más grandes de AAA.

Este tuit resume todo:

The emotion you feel when you’re a German pretending to be an American pretending to be a Mexican luchador and you’ve not only been accepted, but anointed, as the biggest star in AAA because you’re truly one of them. pic.twitter.com/ib5uXTx8Ab — Triple Hausen’s Thoughts 💭 (@TripleHHHPaulL) May 30, 2026

«La emoción que sientes cuando eres un alemán fingiendo ser un estadounidense fingiendo ser un luchador mexicano y no solo te han aceptado, sino que te han ungido como la estrella más grande de AAA porque realmente eres uno de ellos.»

► De parodia a fenómeno

La de Barthel es una historia que ha trascendido el ring. El personaje de El Grande Americano nació en WWE como una burla, una parodia de la lucha mexicana. Chad Gable lo asumió en su rivalidad con Penta, con la idea de que la máscara le daba poderes o algo así. Y era sólo un gringo que se hacía pasar por luchador mexicano, hablando con acento exagerado y burlándose de toda una cultura.

Era entretenido para los fans de Estados Unidos, pero superficial. Cuando Gable sufrió una lesión, WWE decidió no retirar el personaje. En su lugar, le dio la máscara a Marcel Barthel, un talentoso luchador alemán mejor conocido como Ludwig Kaiser, quien hizo algo que nadie esperaba: se lo tomó en serio.

En lugar de continuar la parodia, y aprovechando que ya sabía español gracias a su padre, aprendió español de México con Cruz del Toro, Penta y Rey Fénix, profundizó en la historia de la lucha libre mexicana, adoptó las tradiciones y se presentó en AAA con una actitud de respeto genuino. El resultado fue inmediato.

► El alemán más mexicano

Desde su llegada a AAA en julio de 2025, Barthel como El Grande Americano, ganó luchas importantes y fue el vencedor en el torneo Rey de Reyes 2026, posicionándose como uno de los técnicos más queridos de la empresa.

Gracias a sus conocimientos del idioma y el respeto mostrado a la cultura, los aficionados mexicanos no lo ven como un extranjero que se disfraza. Entendió México y a la lucha libre mexicana incluso mejor que muchos fans. El público lo percibe como lo que es: un extranjero que asimiló la cultura local en vez de tratar de imponer la suya.

Esta noche en la Arena Monterrey, Kaiser defenderá su máscara contra El Original Grande Americano en una lucha de máscara contra máscara que promete ser histórica, porque a diferencia de este tipo de encuentros, no está en juego la identidad: Todos saben quiénes son los luchadores tras las capuchas. Está en juego el honor gracias a una historia excelentemente trabajada por el equipo de Jeremy Borash.

Lo más poderoso de esta historia no es solo el éxito en el ring, sino lo que representa. En un negocio donde los extranjeros suelen ser villanos caricaturescos que exaltan el nacionalismo, Kaiser invirtió tiempo, esfuerzo y cariño. Aprendió el idioma, respetó las costumbres y se ganó el derecho al grito de «¡Grande, hermano, ya eres mexicano!».

Barthel logró algo que muy pocos extranjeros consiguen en la lucha libre mexicana: ser adoptado de corazón. El alemán que fingía ser americano fingiendo ser mexicano terminó convirtiéndose en algo mucho más grande: una muestra de lo que pasa cuando alguien decide honrar de verdad una cultura que no es la suya.

Viva El Grande Americano y viva también la lección que nos está dando: el respeto siempre encuentra su camino al corazón de la gente.