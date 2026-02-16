El Grande Americano responde a El Grande Americano

El pasado sábado en la más reciente emisión televisiva de Lucha Libre AAA, los fans mexicanos y estadounidenses que ahora ven AAA, quedaron muy sorprendidos.

► Así es la guerra de declaraciones entre El Grande Americano y El Original Grande Americano

Todo, porque se emitió una viñeta promocional en donde El Original Grande Americano, la versión representada por Chad Gable, insultaba a El Grande Americano, la versión interpretada por Ludwig Kaiser.

Pues bien, la viñeta causó realmente sensación, ya que se utilizó IA (inteligencia artificial), para hacer que El Original Grande Americano hablara en español. Estas fueron sus palabras:

https://twitter.com/WWE/status/2022862467055935984

“Mi nombre es El Grande Americano. Soy víctima de robo de identidad. Durante los últimos seis meses he estado viendo a un tipo correr por ahí haciéndose pasar por un luchador mexicano, cantando canciones en español, incluso llegando al punto de salir con una mujer mexicana solo para intentar convencerlos a todos de que es tan auténtico como yo.

«Este hombre no conoce la historia de la lucha libre. ¡Es un fraude! ¡Es un impostor! Quiero que todos sepan que, con mi victoria en el torneo Rey de Reyes, seguiré adelante para ganar la espada, representar la lucha libre y convertirme en el nuevo Campeón Mega de AAA. ¡Viva México! ¡Viva la lucha libre! ¡Y viva El Grande Americano!”

Pues bien, El Grande Americano, el que es héroe en México, quiere a los mexicanos y es querido por los mexicanos, reaccionó, atacando a El Original Grande Americano. Esta fue su dura respuesta:

https://twitter.com/Fightful/status/2023458851635253734

«Aquí se cruzó la línea, cabrón ❌. Y yo con 133 millones de paisanos detrás de mí no me voy a quedar callado. Te metiste con el país equivocado. En México tenemos memoria larga… 🇲🇽 y la venganza aquí sabe dulce. Prepárate».

«Con esto cruzaste la línea, chaparro, nos vemos pronto, y esta vez sin filtros, sin pinche inteligencia artificial, cara a cara, chaparrito.

“Qué pinche falta de respeto es esto hacia mí y hacia mi gente. Ese payaso no habla español, usa pinche Inteligencia Artificial porque NO tiene el valor de decir una sola palabra pinche verdadera. Y aun así… se atreve a levantar nuestra bandera.

«Chaparro (Original Grande Americano), nuestra bandera no es un maldito accesorio para un falso profeta. Esa bandera se respeta y se defiende. Cruzaste la línea, y cuando alguien cruza la línea con nosotros, paga el precio.

«Por mis colores, por mi gente y por México, te veré pronto. Sin filtros, sin maldita IA, cara a cara. Nos vemos pronto”.

Además, un fan le comentó: «Hasta sentí que el Grande de Káiser está enojado fuera del kayfabe». Y El Grande Americano mexicano le respondió: «Con la patria no se juega».