Ludwig Kaiser revela quién le enseñó español

El talentoso luchador de WWE, Marcel Barthel, más conocido como Ludwig Kaiser, sorprendió con una gran dinámica de preguntas y respuestas tanto en alemán, como en inglés y en español a través de su cuenta oficial de Instagram.

Pues bien, una de las preguntas para el hombre que también encarna enmascarado la segunda versión de El Grande Americano, es quién le enseñó español, pues habla un español bastante fluido y con muchos modismos mexicanos.

► Ludwig Kaiser revela cómo sabe hablar español

Pues bien, Ludwig Kaiser reveló que su padre, quien luchara como Alex Dieter y falleciera en 2015, fue la primera persona en enseñarle a hablar español. Ya en WWE, desde hace años, Cruz del Toro le ha enseñado español. Y ya en su reciente etapa como El Grande Americano, ha contado con la ayuda de trabajadores mexicanos y latinos de WWE en Español y Lucha Libre AAA.