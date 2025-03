Controversia «El Grande Americano»: entre el Golfo de América y la inteligencia artificial

¡Oye Primos! Es una serie de Disney donde una vez más, la casa del ratón interpreta la cultura latinoamericana, la mexicana para ser más exactos.

Aunque bueno, la verdad sea dicha, también la chicana.

Algo que levantó controversia en redes sociales.

Lo anterior porque en el tráiler habían ciertas incongruencias.

No al nivel de la mayoría de los Live Actions de anime, interpretados por Estados Unidos, pero sí, una raya más al tigre.

Pues bien.

Como nos recuerda Vince McMahon en su serie documental hecha por Netflix, «Mr. McMahon»: WWE siempre intenta capitalizar con polémicas de la cultura pop.

Bueno.

Se metieron con México, una vez más.

En el capítulo de Raw del 24 de marzo, publicaron un vídeo para presentar a su nuevo luchador: «El Grande Americano».

Empecemos por ahí.

►»El Grande Americano»: pulso con México y dedos raros

En el video de presentación, diseñado para dar a conocer al personaje de «El Grande Americano», lo mostraba como una leyenda de la lucha libre al nivel de Blue Demon y Mil Máscaras. En la narración, se afirmaba que provenía del «Golfo de América» y que había desaparecido tras ser marginado por rivales celosos, antes de resurgir en WWE.

The worldwide LUCHA sensation you’ve all been waiting to see is here on #WWERaw! pic.twitter.com/4xlbbKApeJ — WWE (@WWE) March 24, 2025

En la caja de comentarios del vídeo en X, muchas personas comentaron pero para mostrar descontento, burlarse por el uso de inteligencia artificial, entre otras reacciones.

Una crítica recurrente es que no aprueban el uso de IA en vez de producir un vídeo de forma más ortodoxa.

Recordemos que en los vídeos con IA falla mucho el diseño de las manos.

A continuación una recopilación.

gulf of america, cultural appropriation of lucha libre, AI… jeeeeez! you can’t get any worse smh 🤦🏻‍♀️ — Pawa Banana 🌸🍌 🇾🇪 (@pawauwu) March 24, 2025

«Golfo de América, apropiación cultural de la lucha libre, IA… ¡Dios mío! No pueden caer más bajo🤦🏻‍♀️».

Annoying people getting mad over AI yet again — Jeff Hardy lover 1234 (@WWEOverMid) March 24, 2025

«Gente molesta enfadándose por la IA, otra vez.»

Get this AI garbage out of my face — Simply Dave (@SimplyDave222) March 24, 2025

«Quita esta basura hecha con IA de mi cara.»

So we’re using AI 💔 — rockgoat 🍀 (@CelticsCookedU) March 24, 2025

«Así que estamos usando IA 💔».

I hope the use of AI is only to make this look fake, if this is something legit going forward it’s a big issue — Dino (@Dinogo7) March 24, 2025

«Espero que el uso de IA sea solo para hacer que esto se vea falso. Si esto es algo legítimo de aquí en adelante, es un gran problema.»

probably could’ve had an intern do this instead of the AI slop! — Prince 🎖️👑 (@thwrestleprinxe) March 24, 2025

«Probablemente un becario podría haber hecho esto en lugar de esta porquería de IA.»

AI slop ??? cmon man — Barce (@Barce115) March 24, 2025

«¿Porquería de IA? No mames.»

— Laura ッ (@supakixbabe) March 25, 2025

«¿Usando IA? Llamándolo ‘Golfo de América’. Comportamiento desagradable. Háganlo mejor. 😒»

Luego de presentar ese vídeo, el hermano gemelo malvado de Chad Gable, derrotó a Dragon Lee.

►Controversia por el «Golfo de América»

Más allá de las preocupaciones por el uso de IA, WWE también recibió críticas por hacer referencia al «Golfo de América». Esta expresión proviene de una orden ejecutiva del expresidente de EE.UU., Donald Trump, que instruyó a las agencias federales a utilizar «Golfo de América» en lugar de «Golfo de México». Aunque algunas plataformas en EE.UU., como Google Maps, han adoptado el término, a nivel internacional sigue siendo conocido como el Golfo de México.

Nuestro editor en jefe, Ernesto Ocampo condenó el video en X.

Esto es un insulto a muchos niveles tanto para la lucha mexicana como para México. Podían haber omitido lo de Golfo de América y tratar de escribir el nombre del personaje en un correcto español. https://t.co/BY1mZvqjl3 — Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw) March 24, 2025

Se ha abogado en redes con el argumento de que es una burla a Trump.

Sería complejo un escenario donde la compañía donde él es miembro del salón de la fama se burlara de su orden presidencial.

Sin contar que Linda McMahon es actualmente ministra de educación de los Estados Unidos, designada por Trump (ceremonia donde también estuvo Triple H).

Lo único cierto acá es que el debate está servido.