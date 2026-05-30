WWE se presenta en el Torino, Italia, coliseo que tiene una capacidad para 18,000 personas. se presenta en el Palasport Olimpico , encoliseo que tiene una capacidad para 18,000 personas.

► En el anterior PLE: WWE Backlash 2026

Bron Breakker venció a Seth Rollins con Spear ★★★½ CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Williams retuvo ante Sami Zayn con Trick Shot ★★½ Danhausen y Minihausen vencieron a The Miz y Kit Wilson con patada de Danhausen ★★½ Iyo Sky venció a Asuka con moonsault ★★★★ CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Roman Reigns retuvo ante Jacob Fatu con Spear ★★★★

► Este domingo en WWE Clash in Italy

Dos filosofías, dos estilos completamente distintos, dos formas de vivir la lucha, chocarán esta noche en Italia. Por un lado, Gunther, el luchador europeo más exitoso que ha tenido WWE en esta generación, un hombre que pasó dos años como Campeón Intercontinental, derrotando a todos con una frialdad pocas veces vista. Por otro lado, Cody Rhodes quien regresó a WWE para completar el sueño de su padre: ganar el Campeonato Indisputable WWE y convertirse en la cara de la compañía. Gunther llegó a SmackDown cobrando un favor que Paul Heyman le debía. Turín no es neutral para Gunther. Europa entera es su territorio; el catch europeo es la cuna de una tradición técnica que Gunther representa mejor que nadie. ¿Podrá Rhodes sobrevivir al luchador que mandó al retiro a Goldberg, AJ Styles y John Cena?

El cartel de WWE Clash in Italy es: