Esta ha sido una semana difícil para Renee Young luego de que se decidiera cancelar el programa WWE Backstage, en donde ella era la presentadora principal. Horas despúes, se le informó que dio positivo por COVID-19. Por esta razón, los fans y colegas de ella, tanto dentro como fuera de WWE, le han estado enviando muchos mensajes de apoyo.

Dentro de lo que cabe, parece que la presentadora se encuentra bien y sin mayores novedades sobre su estado de salud. En cuanto a su esposo, Jon Moxley, él también se hizo la prueba y dio negativo.

A pesar de las recientes noticias negativas que recibió durante esta última semana, Renee Young reveló que tiene muy buenas noticias para anunciar la próxima semana.

La presentadora recurrió a su cuenta de Twitter y reveló que tiene un "anuncio grande y gordo" programado para el miércoles. Ella también está muy feliz por esto, aunque no dio ninguna pista sobre lo que comunicará en unos días.

Hey y’all!! I’m so so happy, I have a big fat announcement for everyone on Wednesday! 😋

— Renee Young (@ReneeYoungWWE) June 28, 2020