El mundo de la lucha libre reacciona al positivo por COVID-19 de Renee Young

Renee Young

Un servidor no gusta de ser demasiado reiterativo, pero la gestión de la crisis del coronavirus de WWE, AEW y la mayoría de promociones luchísticas está siendo nefasta.

Ayer se desveló que una docena de casos positivos se habían detectado en el Imperio McMahon, horas después de que conociéramos tres contagios. Y cuando este brote parecía que iba a quedar como un asunto interno, sin que en ningún momento la empresa anunciara una clausura temporal de las grabaciones, Renee Young dio la noticia en Twitter de que tenía la COVID-19.

De momento, WWE sólo ha emitido el siguiente comunicado al respecto, vía CBS Sports.

«WWE seguirá haciendo test de COVID-19 a sus talentos, equipo de producción y empleados con antelación a las producciones televisivas de cara al futuro».

► Compañeros de industria mandan su apoyo a Renee Young

Pero numerosos nombres no han querido seguir silenciando esta realidad ineludible, mandando mensajes de ánimo a Young. Por ejemplo, su excompañero de trabajo CM Punk, quien hizo gala de su habitual ironía.

Oh how could this have happened? pic.twitter.com/W3ianfnkPT — player/coach (@CMPunk) June 25, 2020

"Oh, ¿cómo ha podido ocurrir esto?"

Así como Sasha Banks, Alexa Bliss o Bayley.

Oh no !!! Feel better love !!! — Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) June 25, 2020

"¡¡Oh, no!! ¡¡¡Ponte mejor, amor!!!"

Hurry and get better 🤍 — Bayley (@itsBayleyWWE) June 25, 2020

"Que te mejores pronto"

Hell naw!! Sterilizer and masks all around! — Renee Young (@ReneeYoungWWE) June 25, 2020

"¡Mis mejores deseos para ti, señorita Renee! ¡A la reina canadiense no la va a tumbar el Covid!" "¡¡Demonios, noo!! ¡Gel desinfectante y mascarillas a todas horas!"

Get well soon, Renee! We're all in your corner!!! — Jerry Lawler (@JerryLawler) June 25, 2020

"¡Ponte bien, Renee! ¡¡¡Todos estamos contigo!!!"

Y fuera de WWE, Young también contó con muestras de apoyo.

Take care. Wishing you a speedy recovery. 💜 — Madison Rayne (@MadisonRayne) June 25, 2020

"Cuídate. Te deseo una pronta recuperación".

Nooooo!!!! Get well soon! Stay home and safe girl. Chicken soup and lots of sleep. ❤️🍵 — Wera Loca (@TheTayaValkyrie) June 25, 2020

"¡¡¡¡Nooooo!!!! ¡Ponte bien pronto! Quédate en casa y cuídate, chica. Caldo de pollo y mucho descanso".

Dude! Thinking about ya, sis. When you feel better, can you make me some of your cinnamon rolls? — Dax FTR (@DaxHarwood) June 25, 2020

"¡Tío! Pensando en ti, hermana. Cuando estés mejor, ¿puedes hacer algunos de tus rollos de canela?"

Stay strong. Speedy recovery 🥂 — Private Party (@Marq_Quen) June 25, 2020

"Fuerza. Recupérate pronto"