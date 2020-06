Aunque WWE ni FOX Sports ha anunciado de manera oficial que el show WWE Backstage ha sido cancelado, los periodistas Dave Meltzer y Mike Johnson expresaron en sus respectivas plataformas, que sus fuentes les han indicado que la anunciada suspensión de la producción de los shows a nivel semanal, se convertirá muy pronto en una cancelación total.

► WWE Backstage es cancelado

Esto dijo Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, por ejemplo:

"Aunque algunas personas me dijeron que el programa no está completamente muerto y podría revivirse para los PPV, he escuchado cosas muy diferentes, fuentes que me dicen que se canceló por completo e incluso que muchos de los productores que trabajaron en WWE Backstage fueron despedidos, lo que parece indicar que el show ha sido archivado.

"La cancelación no tuvo nada que ver con la pandemia del COVID-19, sino que se produjo debido a razones presupuestarias, ya que los costos para realizar el programa no tenían sentido teniendo en cuenta los bajos ratings que el programa estaba entregando. Los ejecutivos de FOX simplemente sintieron que costaba demasiado producir los shows".

Bayley troleó a Renee Young por la cancelación del show:

Hahahahahahaha!!!!!!!! Hey @ReneeYoungWWE .........dats what u get for trying to make Bayley Dos Straps work on my way off!!!!!! Oooopsieeeeee 🙊 pic.twitter.com/7ejc5SqnkY — Bayley (@itsBayleyWWE) June 23, 2020

"¡Jajajaja! Oye, Renee Young... ¡eso es lo que pasa cuando intentas hacer que Bayley Dos Correas trabaje en su día libre!"

Por otra parte, la cuenta de Twitter Slice Wrestling, muchas veces no tan acertada, ha apuntado que FOX Sports vendió el contrato de sus talentos a WWE, por lo que CM Punk sería ahora empleado de WWE nuevamente. Sin embargo, vamos a analizar los hechos.

No word yet on how WWE plans to use Punk — SW - The Latest Wrestling News 🔪 (@SlicedWrestling) June 23, 2020

Lo primero es que es imposible que CM Punk sea "empleado de WWE nuevamente", dado que para que el contrato de una persona con una empresa pueda venderse a otra compañía, la persona a la que afecta ese contrato debe estar totalmente de acuerdo con esa transacción, nadie puede obligar a nadie a trabajar para ninguna persona o empresa.

Segundo, CM Punk ha dicho que si alguna vez regresa al WWE, ya sea como luchador o no, tiene que ser por una buena cifra. Y seguramente su contrato con FOX Sports no es por la cantidad de dinero que él sabe que WWE puede pagarle.

Y tercero, si WWE quisiera contratar a CM Punk, lo más inteligente sería ofrecerle un contrato totalmente nuevo en el que vaya una cesión de los derechos de imagen televisiva y de mercancía, e incluso aparición en otros shows televisivos de WWE.

La única forma en que WWE podría querer comprar estos contratos es que tengan la intención de volver a realizar el show, pero siendo producido por ellos, lo que reporta Meltzer, sin embargo, será solo decisión de Punk si firma con WWE o no.