Hace pocas horas, reportábamos que se había presentado el cuarto caso de contagio positivo por el nuevo coronavirus en WWE, lo que en realidad se convirtió en varias decenas de casos positivos confirmados, entre los que estarían incluidos luchadores, productores y personal en general, quienes ya han sido sometidos a un aislamiento inmediato.

Evidentemente, las alarmas se han encendido en la compañía, y una serie de medidas ya están siendo tomadas por WWE, como por ejemplo, el cambió de fecha de sus grabaciones de televisión, ya que ahora grabarán dos programas de Raw y dos de SmackDown entre el viernes y el sábado, con la finalidad de que el personal requerido para tales grabaciones puedan ser sometidas a las pruebas previo a dichas grabaciones, las cuales concluirían este jueves.

Como se informó anteriormente, el Campeon Mundial AEW, Jon Moxley, no fue parte del episodio de esta semana de Dynamite porque entró en contacto con alguien que había contraído a Covid-19. Si bien Mox parece haber tomado las precauciones necesarias contra el virus, es posible que las cosas podrían ser más graves de lo que uno podría pensar.

Hace unos minutos, la esposa de Jon Moxley y presentadora de WWE, Renee Young, recurrió a su cuenta de Twitter para confirmar que ella había contraído el Covid-19. Esta no ha sido una buena semana para ella, ya que primero su programa WWE Backstage fue cancelado y ahora comunicó que tiene el virus. Sin embargo, Young parecía ser positiva e instó a todos a usar máscaras y lavarse las manos.

Man. What a few days. My show gets cancelled and I get Covid. Wear your masks and wash your hands. Stay safe, everyone ❤️

— Renee Young (@ReneeYoungWWE) June 25, 2020