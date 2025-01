El debut de Penta en WWE sorprendió a Jim Ross

Hasta hace poco, Jim Ross comentaba las luchas de Penta en AEW. Ahora, el veterano ve desde la distancia al luchador mexicano en WWE, donde él es Hall of Famer.

► Un debut sorprendente

Y para empezar «JR» reconoce que quedó sorprendido con el debut del enmascarado, que fue venciendo a Chad Gable en un mano a mano en Raw en Netflix.

“Me sorprendió un poco. Lo tuvimos aquí en AEW durante un buen tiempo. Es un tipo de pocas palabras, sin problemas. Apenas sabías que estaba allí, hasta que se metía al ring, y ahí era fenomenal. Pero me sorprendió un poco el revuelo. Lo que me dice es que WWE y Triple H lo valoran de una manera significativa, al punto de que estará en eventos principales o semiprincipales dentro del próximo año, si no antes. Pero me tomó un poco por sorpresa. Hay tantos tipos haciendo ese acto, esa rutina, ese estilo de los luchadores.

Cuando contraté a Rey Mysterio, no teníamos a nadie que se le comparara, y realmente nadie en el negocio lo hacía. Era especial, único. Es uno en un millón. No sé… Penta, teníamos muchos de ese estilo en AEW. Él era uno de varios que hacía muchas acrobacias y vuelos. Tal vez era el mejor haciéndolo, no estoy diciendo que no, pero no era el único, así que eso lo hacía menos especial. WWE tiene un buen stock de luchadores. Tienen varios tipos en el roster con ese trasfondo. Solo hay que ser cuidadosos con cómo lo manejan en la programación«, expresa Ross en Grilling JR.