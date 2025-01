Rey Mysterio: «WWE siempre fue la casa de Penta»

El miembro del Salón de la Fama Rey Mysterio está feliz de que Penta haya llegado a la WWE. Podemos irnos a seis años atrás para recordar que hace realmente mucho tiempo que «The Great Mask of All Time» ve al «Zero Miedo» en la compañía:

“El talento que llegue va a seguir arrasando. Que siga este efecto, con nuestra gente representando a nuestro México, porque para mí, la lucha libre mexicana siempre será la mejor. Ellos deberían ya estar en WWE, ya se tardaron. No sé si sea por parte de ellos o de la empresa, pero sé que tarde o temprano estarán en WWE. Aquí deben estar, definitivamente».

El luchador mexicano de 39 años hizo su debut durante el episodio de Raw en Netflix del 13 de enero de 2025 derrotando a Chad Gable en un combate que hizo las delicias del respetable y que finalmente Penta terminó ganando después de destrozar el brazo de su oponente con su palanca característica para por último lograr el toque de espaldas con su Pentagon Driver. Un debut después del cual «The Master of the 619» se pronunció así en una entrevista emitida en el programa:

“Conozco a Penta desde hace bastante tiempo, y siempre he imaginado que el verdadero hogar de Penta es WWE. Bueno, él salió ahí y nos demostró a mí y al mundo entero por qué está aquí».

