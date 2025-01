La luchadora mexicana Thunder Rosa habla de las dificultades que pasó Penta (y su hermano, Rey Fénix) a una edad temprana y de su primera aparición en la WWE. Ella misma compartía recientemente su deseo de luchar con tres Superestrellas: Charlotte Flair, Bianca Belair y Bayley. También, entrando a AEW, la leíamos comentando lo bueno y lo malo de ser la campeona y amenazando a Mercedes Moné.

► Los mexicanos saliendo adelante

“Penta ha sido un amigo mío desde hace tiempo. Nos volvimos muy cercanos cuando llegó a AEW, pero he trabajado con él desde Lucha Underground. Así que he visto su ascenso en cada plataforma en la que ha trabajado. Verlo con su familia, con sus hijas, las conocí, convivo con ellas y con su esposa. Fue algo muy especial porque él empezó trabajando en su lugar de nacimiento, Ecatepec de Morelos, uno de los lugares más peligrosos de la Ciudad de México. Él y su hermano trabajaron muy duro, cargando cosas en el Mercado de Abastos, cinco o seis días a la semana. Luego entrenaban y literalmente les daban una soda y un plato de comida como pago. Solo imagina eso. Eso fue hace unos 20 años, cuando ambos empezaron. Ver cómo han podido trascender barreras en todos los sentidos, porque tuvieron que aprender inglés ya siendo mayores, es algo increíble.

Lo que dijo realmente me llegó al corazón, porque he visto sus luchas. Me he sentado con él, y es completamente dedicado a los negocios. Tiene una gran influencia en mí, personalmente. Me pongo un poco emocional porque, en un momento donde todo cambia tan rápido, ver a alguien así siendo un ejemplo de que el trabajo duro te lleva lejos, y que utiliza cada plataforma disponible para tener éxito, significa mucho. La representación lo es todo. Este es un momento hermoso para los hispanos en la lucha libre profesional, porque, finalmente, estamos viendo un cambio. Están respetando nuestras tradiciones y nos están dando un espacio donde podemos ser nosotros mismos. Por eso estoy tan orgullosa», expresa Rosa en Busted Open.