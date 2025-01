¡Gran debut! Penta aparece en WWE derrotando a Chad Gable

La semana anterior Chad Gable aseguró que tiene problemas con los luchadores enmascarados y finalmente quería desquitarse por lo que pidió un rival, a lo que Adam Pearce contestó con Penta.

El luchador mexicano, antes conocido como Pentagón Jr. tuvo su debut en RAW sorprendiendo al gladiador de American Made y lo hizo ante la ovación de la afición que lo recibió con gran emoción.

PENTA has arrived on #RawOnNetflix ! pic.twitter.com/K0NLjE2pWZ

Gable estaba listo para acabar con cualquier oponente, pero el Cero Miedo no le iba a poner las cosas nada sencillas y sin duda mostró que puede ser una gran prueba para cualquiera. Pero tampoco Char iba a ser nada sencillo y pronto de lanzó contra su rival para chocar con su rival.

Ambos gladiadores comenzaron a ras de lona, intercambiando llaves y contrallaves, posteriormente Gable se lanzó con varios golpes contra el mexicano.

La lucha no fue un día de campo para ninguno, pero Gable comenzó a dominar enfocando su ataque contra la pierna izquierda, sufriendo bastante los ataques de su rival. Pero el enmascarado no iba a dejarse dominar y poco a poco comenzó a subir el nivel de sus ataques, incluso con un vuelo afuera del ring.

El duelo se niveló con los ataques de ambos luchadores y parecía que con un Canadian Destroyer el mexicano se iba a llevar el combate, pero Gable resistió; sin embargo, Penta siguió atacando, pero fue detenido con un Anckle Locke, pero éste contestó con una fuerte palanca a brazo y remató con un Penta Driver para llevarse el combate.

Al final, Penta habló con la afición y agradeció el apoyo y destacó que esta es a muestra de lo que un mexicano puede hacer trabajando duro.

This is the PENTA NEW ERA!#RawOnNetflix pic.twitter.com/oOBY3QpfLC

— WWE (@WWE) January 14, 2025