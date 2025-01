Chad Gable: «Odio a Penta, pero me sentí vivo»

Penta hizo su debut durante el episodio de Raw en Netflix del 13 de enero de 2025 derrotando a Chad Gable. El oriundo de México apareció por sorpresa en escena cuando el líder de American Made estaba esperando oponente después de dedicar un mensaje al Universo WWE. Ambos disputaron un combate reñido que emocionó a la hija del enmascarado hasta el llanto y que vio a este ganar con su Pentagon Driver después de utilizar su popular palanca al brazo. Es una victoria notable porque no se trató de un squash así como tampoco de un oponente sencillo o que no haya tenido presencia ni relevancia últimamente en WWE.

Ahora será el momento de las consecuencias. ¿Qué pasará la semana que viene? Está por verse. De momento, Gable se ha pronunciado así en X:

«Detesto a Penta, a los luchadores y perder.

Pero anoche fue un recordatorio de por qué me enamoré de esta hermosa expresión artística de la fisicalidad y del deporte de la Lucha Libre Profesional cuando tenía 5 años y he estado obsesionado con ella desde entonces.

Me sentí tan vivo«.

I detest Penta, luchadores, and losing.

But last night was a reminder as to why I fell in love with this beautiful artistic expression of physicality and the sport of Professional Wrestling when I was 5 years old and have been obsessed with it ever since.

I felt so alive. pic.twitter.com/M40MyyXHsj

— Chad Gable (@WWEGable) January 14, 2025